"Plus belle la vie" de retour... sur YouTube

Plus belle la vie est de retour sur nos écrans. La série diffusée pendant 18 ans sur France 3 va renaître sur YouTube. Mais il n'y aura pas d'inédits au programme, des rediffusions de la première et la 16e saison sont programmée sur la chaîne YouTube de la série.

Les fans orphelins du bar du Mistral, ou de l’hôtel Select devenu ensuite hôtel Céleste, vont pouvoir se régaler à nouveau. La série culte Plus Belle la Vie est de retour.

Le groupe Newen Studios, producteur de l'ex-série de France 3, a annoncé le retour de Mirta et Luna Torrès, Blanche et François Marci, Vincent Chaumette, Céline Frémont, le couple Ninon et Rudy ou Roland, le patron du bar, star de la série, et que la production avait décidé de faire mourir et disparaître lors des derniers épisodes.

Des rediffusions sur YouTube

Si le Mistral est donc sauvé, il n'y aura pas de nouveaux épisodes au programme. La première saison de la série date de 2004, qui sera diffusée dès demain sur Youtube, gratuitement, en commençant par dix épisodes d’un coup, puis deux chaque soir. C’est ensuite la 16e saison qui aura le droit à une diffusion, le week-end cette fois, dès samedi prochain.

Plus Belle La Vie est la série quotidienne la plus longue jamais produite en France. Arrêtée par France Télévisions après 18 ans, faute d’audience, elle a rassemblé au plus fort de son succès 6 millions de téléspectateurs chaque soir.