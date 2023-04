"Plush": les responsables du projet de film financé par des NFT mis en demeure par une investisseuse

INFO RMC. Soraya a investi 2.000 euros en mai dernier pour financer un projet de film d'animation promu par plusieurs acteurs, dont Kev Adams. Sauf qu'un an après, elle n'a plus eu de nouvelles ni de son argent, ni du film. Son avocate vient de mettre en demeure trois sociétés qui sont au cœur du montage financier.

Soraya a investi dans un projet de film d’animation dont elle n’a aucune nouvelle. C’est en lisant un article de nos confrères de Mediapart dimanche soir, qu’elle prend conscience qu’elle ne reverra peut-être pas son argent. Le média d'investigation a enquêté sur un projet opaque de film d’animation mettant en scène des nounours, pour lequel 770 investisseurs auraient perdu plus d’un million et demi d’euros. Et parmi eux, il y a Soraya.

Employée dans une administration et maman de deux adolescents fans de dessins animés, c’est sur la page Instagram de l’acteur Kev Adams qu’elle découvre ce projet. Nom de code: “Plush”, peluche en anglais. Le principe, tout le monde peut devenir co-producteur en achetant des NFT grâce à une cryptomonnaie. Concrètement, pour financer le film, les responsables vendent des nounours virtuels à 1.250 euros l’unité. En contrepartie, les investisseurs ont un droit de regard sur le film et touchent 80% des recettes au box-office.

“Ce qui nous a convaincu dans le concept, c’est qu’on devenait un petit peu des contributeurs, des producteurs, de ce dessin animé. Sur la conception même des personnages, où on votait. On avait l’occasion aussi après d’assister à des avant-premières. Et puis, je me suis dit que quand même, si c'est des personnes connues qui en font la promotion, c’est qu’elles s’étaient assurées avant qu’il n’y aurait pas de problème pour la suite”, explique-t-elle.

Kev Adams assure ne pas avoir été payé

Soraya achète ainsi deux nounours virtuels pour plus de 2.000 euros en mai dernier. Mais depuis, elle n’a aucune nouvelle, comme les 769 autres investisseurs. Mais elle a décidé de ne pas se laisser faire. Selon une information RMC, les trois entreprises au cœur de ce montage financier sont mises en demeure par Maître Emma Léoty, l’avocate de Soraya. Il s’agit d’Illuminart, domiciliée à Dubaï, et de Rooftop Production et Karlab, deux sociétés françaises.

“Si on n'obtient aucune réponse à nos interrogations, si le film ne sort pas, bien évidemment, l'objectif sera de se rassembler et d'engager une action judiciaire conjointe pour obtenir le remboursement des investissements qui ont été faits, voire obtenir des dommages et intérêts”, assure-t-elle.

L’avocate soupçonne en fait les responsables du projet de “tromperies et pratiques commerciales déloyales”. Mais pour en être sûre, encore faut-il avoir le contrat en main. Et sa cliente n’a reçu qu’une notice explicative que nous avons pu consulter et qui ressemble surtout à une plaquette commerciale.

Alors que disent les célébrités qui ont fait la promotion de ce projet? Sur les réseaux sociaux, c’est l’humoriste Kev Adams qui en parle le plus.

“Plush, ça arrive très bientôt. Je prête ma voix à l'un des personnages. Il y a plein de stars: Camille Lellouche, Dadju, Ryan Besetti et tant d'autres... Donc suivez le lien que je vous mets ici”, indiquait-il.

Son attaché de presse, qui représente aussi l’actrice Camille Lellouche, nous assure qu’ils n’ont pas été payés. Une rémunération n’étant prévue que si le film voyait le jour. Nous avons également pu joindre l’acteur Gérard Darmon, qui apparaît aussi au casting-voix du film. “Vous me l’apprenez”, nous a-t-il confié, très étonné.

Quant aux responsables du projet, après un an de silence, ils nous ont appris par mail lundi soir qu’une communication était prévue cette semaine auprès des investisseurs.