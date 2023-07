Propos polémiques d’Izïa Higelin: son concert à Marcq-en-Baroeul va être annulé

Après les propos polémiques de la chanteuse Izïa Higelin lors d’un concert à Beaulieu-sur-Mer (Alpes-Maritimes), la mairie de Marcq-en-Baroeul (Nord) va annuler sa participation à la soirée festive du 13 juillet.

Un monologue en plein concert, en imaginant comment Emmanuel Macron pourrait être lynché par le public. La chanteuse Izïa Higelin a fait polémique jeudi dernier, alors qu’elle se produisait sur la scène de Beaulieu-sur-Mer (Alpes-Maritimes), et la vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Une enquête ouverte pour "provocation publique à commettre un crime ou un délit". A Marcq-en-Baroeul (Nord), où Izïa Higelin était attendue pour la soirée festive du 13 juillet, le maire Bernard Gérard, joint par RMC, confirme que le concert de l'artiste va être annulé. La décision sera officialisée ce lundi.

"C’est la décision que le préfet du Nord et le maire de Marcq-en-Baroeul vont prendre et annoncer ce matin, confirme la députée Violette Spillebout, députée Renaissance du Nord, dans ‘Charles Matin’ sur RMC et RMC Story. Ils ont une réunion sur l’organisation de cette soirée du 13 juillet. Je soutiendrai cette décision."

"Cela n’a rien à voir avec l’art"

"Quand on écoute cette vidéo, il n’y a aucun doute, ajoute la députée. J’ai été extrêmement choquée par ces propos. Tout citoyen doit condamner des propos qui sont un appel un meurtre. C’est vraiment un appel à la violence sadique, sans aucun doute. C’est une infraction pénale, devant un public qui vient écouter de la musique, se détendre. On a envie de paix, d’une vie normale. Un appel aussi violent, c’est quelque chose qui pourrait inspirer des gens. Cela n’a rien à voir avec l’art. On ne peut pas tout excuser, tout légitimer."

Izïa Higelin reste pour l'heure programmée dans d'autres villes et festivals. Elle s'est d'ailleurs produite ce dimanche dans le Bas-Rhin. Ce qui provoque l'embarras chez certains maires. "Ce n'est pas mon sujet" commente un élu de l'Ouest, qui se contente d'affirmer que l'appel à la violence est inacceptable pour qui que ce soit.