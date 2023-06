Rammstein: des accusations d'agressions sexuelles visent le chanteur du groupe

Une jeune femme a affirmé fin mai sur Twitter avoir été droguée et potentiellement agressée sexuellement lors d’une soirée privée post-concert du groupe à Vilnius (Lituanie).

Rammstein, légendaire groupe de métal allemand, dans la tourmente. Le chanteur est accusé d'abus de pouvoir et d'agression sexuelle par plusieurs femmes. Ce groupe est certainement le groupe allemand le plus connu au monde, et l'un des piliers du métal dans le monde avec 35 millions d'albums vendus depuis sa création il y a une trentaine d'années.

Mais alors que les six musiciens entament une tournée européenne, fin mai, le chanteur et leader du groupe, Till Lindemann, est accusé d'agression sexuelle. Un premier témoignage, celui de Shelby Lynn, une fan irlandaise qui s'était rendue à un concert en Lituanie. Elle explique sur Twitter avoir été droguée lors d'une fête en marge du concert, et publie les photos de ses bleus, qu'elle incombe au chanteur de 60 ans.

Un système de recrutement de jeunes femmes après les concerts?

Le groupe dément sur les réseaux sociaux, sauf que vendredi dernier l'affaire prend une autre ampleur. La télévision publique allemande et le Süddeutsche zeitung, grand quotidien du pays, publient une enquête avec des dizaines d'autres témoignages similaires.

Des jeunes femmes qui accusent le chanteur d'agression sexuelle lors de fêtes en coulisses, et pour beaucoup, alors qu'elles étaient sous l'emprise de la drogue. En fait, c'est un véritable système de recrutement que dévoile la presse, avec la complicité du reste du groupe et une rabatteuse.

Pendant le concert ou avant, sur les réseaux sociaux, elle sélectionne les jeunes femmes selon les critères du chanteur, et leur propose de passer faire la fête avec la groupe. Nombre d'entre elles n'ont pas plus de 22 ans. Depuis la parution de l'enquête, Rammstein n'a fait aucune autre déclaration.