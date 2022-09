Cannes: une femme de 89 ans violemment agressée, trois ados convoqués au tribunal

Une femme âgée de 89 ans a été violemment agressée devant son domicile à Cannes (Alpes-Maritimes), lundi dernier, par trois adolescents de 14 et 15 ans. Ils lui ont volé son sac et l'ont laissée au sol. Les trois mineurs ont été placés en garde à vue et déférés devant le parquet de Grasse, le 1er septembre. Ils seront convoqués au tribunal pour enfants, en novembre.

La scène, filmée, a fait le tour des réseaux sociaux durant toute la semaine. Une vieille dame de 89 ans a été violemment agressée devant son domicile, dans le quartier de La Bocca, à Cannes (Alpes-Maritimes), le 29 août.

Alors qu'elle rentre chez elle, trois adolescents la suivent. Le premier, 14 ans, lui assène un violent coup de poing à la tête, par derrière. La femme chute et perd connaissance. Le deuxième, 15 ans, lui vole son sac à main, qui contient seulement quelques euros. Le troisième, 14 ans également, filme la scène.

Ils partent et la laissent au sol. Sauf que, devant la résidence, se trouve une caméra, qui a filmé l'intégralité de l'agression.

Convoqués au tribunal en novembre

Le lendemain, l'auteur du coup de poing se rend au commissariat de Cannes et ses deux complices sont arrêtés un peu plus tard. Confrontés aux images, ils reconnaissent les faits.

Jeudi, dans l'après-midi, ils ont été déférés devant le parquet de Grasse. Leur jugement devant le tribunal pour enfants aura lieu le 30 novembre. En attendant, ils ont tous les trois été placés dans des centres éducatifs fermés.

Sept jours d'ITT

Si son pronostic vital n’est pas engagé, la victime a fait une hémorragie cérébrale, qui s’est résorbée depuis. Le médecin légiste a évalué à sept le nombre de jours d’ITT.

De son côté, le maire de Cannes, David Lisnard, a vivement réagi. Il a qualifié les auteurs de "sous-humains" et a adressé une lettre à Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, dans laquelle il demande "de tout mettre en oeuvre pour que soit suspendu immédiatement le versement de toutes aides sociales au profit des familles".