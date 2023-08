Ce qu'il faut savoir sur l'incendie de L'Île-Saint-Denis qui a fait trois morts et plusieurs blessés

Trois personnes sont mortes et une vingtaine de blessés sont à déplorer dans un incendie d'immeuble, samedi matin, sur L'Île-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Sur place, de nombreuses personnes sont à reloger et les habitants sont traumatisés.

Le feu a commencé vers 9h30, samedi matin au neuvième étage d'un immeuble d'habitation de douze étages, avenue Maurice Thorez sur L'Île-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). La raison de cet incendie est encore inconnue. Les flammes se propagent rapidement aux étages supérieurs. Les voisins donnent vite l'alerte, permettant l'intervention rapide des pompiers.

"Des moyens considérables ont été mis en place : une soixantaine d'engins et 215 sapeurs-pompiers ont été déployés sur place" explique Isabelle Pantèbre, la préfète déléguée de Seine-Saint-Denis.

Des habitants traumatisés

Sorti de son sommeil par des cris, Mamadou se précipite sur le balcon de son appartement, au 12ème étage de la tour. Il explique avoir "vu les flammes remonter vers nous. J'ai prévenu ma mère dans la chambre. On a mis des torchons mouillés sur le pas de la porte."

"Ma mère est traumatisée: c'est la fois de trop, elle veut quitter l'appartement" explique-t-il.

Au même étage, d'autres familles se sont retrouvées bloquées. Elles ont dû attendre plusieurs heures avant d'être évacuées: il y a "l'attente, la crainte: on ne sait pas si on va survivre. Il y a eu de la fumée qui nous a envahi dans la maison. On se dit que c'est peut-être fini, le dernier jour de ma vie" explique un habitant.

Trois morts et un vingtaine de blessés

Les pompiers ont procédé à huit sauvetages de personnes coincées souvent, sur leurs balcons. Ils découvrent aussi trois corps: celui d'une mère et de son fils de treize ans ainsi qu'une jeune femme d'environ 25 ans qui est tombée d'un balcon. 19 blessés en urgence relative sont aussi à déplorer.

Le feu est officiellement éteint à 15 heures. Une centaine de personnes a été touchée par cet incendie: un centre d'urgence est mis en place dans le gymnase de la commune: "Seize relogements durables sont à ce stade à prévoir. Dès ce dimanche, l'office travaillera aux solutions à proposer à ces locataires afin qu'ils puissent être relogés à très court terme. En parallèle, un état des lieux sera effectué du rez-de-chaussée au huitième étage", a indiqué le bailleur social Seine-Saint-Denis habitat.

"La France est en deuil"

Dans cette commune d'un peu plus de 7.000 habitants, la solidarité s'est rapidement organisée et les dons ont afflué dans un gymnase à proximité: "Je rentre de vacances. Tout ce que je peux emmener, je l'emmène. Les gens sont vraiment dans le besoin. Ce sont des familles. On se connaît tous ici" explique une îlodionysienne.

Présente sur place, la secrétaire d'Etat chargée de la Ville, Sabrina Agresti-Roubache est venue sur place apporter son soutien aux habitants:

"On est sur un bilan très lourd, quelque chose d'assez catastrophique. Heureusement que les voisins ont donné l'alerte assez vite, avec une intervention très rapide. Je vais m'atteler tout de suite au relogement et aller voir les habitants. L'heure est vraiment au recueillement et à l'assistance d'urgence. La France est en deuil aujourd'hui", déclare-t-elle.

Une enquête a été ouverte pour "recherches des causes de la mort", confiée au service de police judiciaire du département. Elle devra déterminer la possible vétusté du bâtiment qui a déjà connu au moins un incendie dans le passé: en septembre 2021, un feu s'était déclaré dans la cage d'escalier de la même tour.