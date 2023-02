Clermont-Ferrand: un mort dans un accident de manège, un salarié non déclaré en fuite

À Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), une personne en fuite est recherchée après un accident de manège qui a fait une victime: Tiffany, une étudiante de 22 ans, éjectée de son siège. La personne recherchée est un salarié du manège, non déclaré par le gérant.

Un homme est activement recherché par les enquêteurs chargés de faire toute la lumière sur les causes d’un accident de manège mortel, qui s’est déroulé samedi après-midi dernier à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Tiffany, une jeune étudiante de 22 ans, a chuté du Maxximum, un manège à sensations fortes du Cristal Parc, la fête foraine clermontoise. Ejectée de son siège, elle a percuté les barrières de sécurité puis l’accueil du manège avant de succomber à ses blessures.

Les investigations des policiers et les conclusions de l’expertise révèlent que toutes les règles de sécurité n’auraient pas été respectées, notamment au niveau de l’arceau qui aurait dû retenir la passagère. Cet arceau était baissé mais pas fixé, explique le journal La Montagne. Or, c’était justement le rôle d’un employé du manège: installer les clients et verrouiller la sécurité. Est-ce qu’il y a eu négligence de sa part? C’est la piste privilégiée par les enquêteurs.

Un salarié travaillant illégalement

Le parquet a indiqué que, dans tous les cas, qu’un "facteur humain" était entré en jeu. Sauf cet homme ne peut pas répondre aux questions des enquêteurs parce qu’il a pris la fuite, samedi, à l’arrivée des policiers sur les lieux du drame. Jeudi soir, il était encore introuvable. Son témoignage sera "déterminant" pour la suite de l’enquête, explique le parquet, d’autant plus que les enquêteurs ont découvert que ce salarié travaillait illégalement et n’était donc pas déclaré.

Le gérant du Maxximum, un Clermontois de 42 ans, légèrement blessé dans l’accident, a été mis en examen pour "homicide involontaire" et "travail dissimulé". Faisant l’objet d’un contrôle judiciaire, la société est sous une demande de consignation et a interdiction de poursuivre l’activité de manège.

"Mon client est effondré, il ne cesse de penser à la victime. C’est quelqu’un de sérieux, un bosseur. Il a toujours assuré l’entretien de son manège. Jamais il n’aurait imaginé qu’autant de dysfonctionnements puissent affecter son attraction", a expliqué l’avocat du forain à la presse locale.

L’enquête se poursuit et une marche blanche aura lieu à Arvant et à Bournoncle-Saint-Pierre, en Haute-Loire, lieu de vie de la famille de la victime, samedi, jour des obsèques de la jeune femme. Le compagnon de la jeune femme a aussi été légèrement blessé dans le même accident. Cinq personnes avaient dû être prises en charge par les secours, en état de choc, lors du drame.