Verre et mégots dans des repas de cantine: enquête ouverte pour mise en danger de la vie d’autrui

Une enquête a été ouverte pour mise en danger de la vie d'autrui après une plainte déposée par le maire Cornebarrieu commune proche de Toulouse. Des agents de la cantine de l'école ont retrouvé, à plusieurs reprises, des mégots ou du verre dans des plats qui devaient être servis aux enfants.

Une enquête pour mise en danger de la vie d’autrui a été ouverte par le parquet de Toulouse. Depuis plusieurs semaines, des agents de la cantine de Cornebarrieu (Haute-Garonne) près de Toulouse trouvent des morceaux de verre ou du plastique dans des plats cuisinés qui devaient être servis. Un mégot dans la semoule ou des morceaux de verre dans les brocolis... Selon la Dépêche du Midi, ces découvertes faites par les agents publics interviennent depuis décembre 2022.

Fort heureusement, des agents municipaux ont pu s’en apercevoir avant de servir les enfants. Roselyne, maman de deux élèves, l'a appris par un simple courriel envoyé par l’école.

“Je suis très choqué, c’est quand même des enfants. Dans le mail, ce n’était pas du tout précisé, il disait juste qu’ils avaient des soucis et qu’ils allaient changer de prestataire. J’ai appris plus tard qu’ils avaient retrouvé des mégots et du plastique dans la nourriture. Donc c’est assez étonnant”, affirme cette maman d’élèves.