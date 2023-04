Gérald Darmanin rappelle aux forces de l'ordre le port obligatoire de leur numéro d'identification

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a rappelé que les policiers et gendarmes devaient porter leur numéro d'identification "en toute circonstance", dans un télégramme adressé vendredi aux préfets et aux directeurs de la police et de la gendarmerie.

Gérald Darmanin a demandé que les policiers et les gendarmes, régulièrement accusés de ne pas arborer leur matricule d'identification lors des opérations de maintien de l'ordre, le portent "en toute circonstance" dans un télégramme daté de vendredi et consulté lundi par l'AFP.

Dans ce courrier adressé aux préfets et aux directeurs de la police et de la gendarmerie, le ministre de l'Intérieur souligne à la main deux fois le sigle "RIO" (référentiel des identités et de l'organisation), pour mieux rappeler son port obligatoire depuis 2014, permettant d'identifier un fonctionnaire, notamment en cas de violences.

Les forces de l'ordre doivent le porter "en tenue d'uniforme comme en tenue civile", écrit-il.

"C'est contraire aux règles"

Dans un message manuscrit à la fin du télégramme, Gérald Darmanin relève qu'ils sont "responsables de l'application stricte de ces instructions conformes au droit" et les remercient pour leur "mobilisation, notamment à l'occasion de la manifestation du 1er-Mai", régulièrement le théâtre d'incidents, notamment à Paris.

"Des policiers et gendarmes ne portent pas leur immatriculation, c'est contraire aux règles", avait reconnu le 5 avril le ministre de l'Intérieur devant le Sénat.

Le même jour, le Conseil d'État, saisi en urgence par plusieurs organisations de défense des droits humains, d'avocats et de magistrats, avait cependant refusé d'imposer des mesures au ministère de l'Intérieur.

Une sanction disciplinaire?

"Il appartient tant aux autorités hiérarchiques qu'aux responsables d'unité de rappeler et de faire respecter cette obligation", sous peine "d'une sanction disciplinaire", avait rappelé le juge administratif.

Lors de l'audience, la représentante du ministère de l'Intérieur avait reconnu qu'aucun policier ni gendarme n'a jamais été poursuivi pour le seul fait de ne pas porter son RIO.