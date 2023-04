Réforme validée: les syndicats n'abdiquent pas et appellent à un 1er mai "massif" et "historique"

L'intersyndicale a immédiatement réagir à la validation des dispositions principales de la réforme des retraites ce vendredi.

Déçue par la décision du Conseil constitutionnel, l’intersyndicale assure vendredi que le combat contre la réforme des retraites n’est "pas fini" et demande au président de la République de ne pas promulguer la loi, appelant à faire du 1er mai un "raz-de-marée populaire et historique".



"Retraites: ce n'est pas fini", ont réagi les huit principaux syndicats français et cinq organisations dans un communiqué.





Alors que le Conseil constitutionnel a censuré "six articles de la loi", le texte est "dorénavant encore plus déséquilibré", déplore-t-elle. Elle demande par conséquent à Emmanuel Macron "de ne pas promulguer la loi, seul moyen de calmer la colère qui s'exprime dans le pays".

"Monsieur le président de la République, ne promulguez pas cette loi ce week-end", a insisté le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger sur TF1 vendredi soir.

Refus d'aller à l'Elysée

L'intersyndicale demande aussi au Parlement de délibérer à nouveau, comme le prévoit l'article 10 de la Constitution, "un choix de sagesse et d'apaisement", et souhaite que le Conseil constitutionnel valide le deuxième projet de Référendum d'initiative partagé (RIP) déposé par la gauche, le premier ayant été invalidé.



Invitées par le président de la République à le rencontrer à l'Elysée mardi, les organisations syndicales affirment qu'elles "n'entreront (...) pas dans un agenda politique qui nécessiterait un rendez-vous en urgence et dont l'ordre du jour ne serait pas le retrait de la réforme", et font savoir qu'elles "décident d'ici le 1er mai de ne pas accepter de réunions avec l'exécutif".



Comme elle l'avait déjà évoqué jeudi, lors de la douzième journée de mobilisation contre la réforme, l'intersyndicale appelle les salariés à faire du lundi 1er mai une "journée de mobilisation exceptionnelle et populaire contre la réforme des retraites et pour la justice sociale".



"L'ensemble des organisations syndicales donnent rendez-vous le 1er mai à l'ensemble des Français pour un raz-de-marée populaire et historique", a déclaré la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, au milieu des manifestants rassemblés place de l'Hôtel-de-Ville à Paris.



Son homologue de Force ouvrière, Frédéric Souillot, a estimé que la décision du Conseil constitutionnel ne "bouscul(ait) pas le calendrier de l'intersyndicale" qui "va continuer à demander le retrait par la mobilisation et par une intersyndicale unie".

Des manifestations spontannées en France

En début de soirée, plus de 4.000 personnes se sont réunies sur le parvis de l'Hôtel-de-Ville situé non loin du Conseil constitutionnel, dont certaines déterminées à rejoindre la rue de Montpensier malgré un dispositif policier dissuasif. Elles ont accueilli par des huées la décision du Conseil constitutionnel.



Des rassemblements ont eu lieu dans de nombreuses autres villes en France, avec des cortèges sauvages parfois émaillés d'incidents.



Plus tôt dans la semaine, les organisations syndicales avaient mis en garde contre les risques de radicalisation du mouvement social, dans l'hypothèse où le report de l'âge serait validé, mais pas le RIP, possible exutoire démocratique.



Mais la mobilisation pourrait désormais prendre d'autres formes. "De grosses journées d'action" comme les douze qui ont scandé le mouvement social "ça va devenir compliqué", concédait le secrétaire général de la FSU, Benoît Teste. "On va avoir une mobilisation de moindre intensité", avec des "mobilisations plus espacées", prédisait-il. Vendredi soir, Sophie Binet a évoqué l'organisation de "beaucoup d'actions" pour jeudi.



La nouvelle période qui s'ouvre risque de mettre à l'épreuve la solidité de l'intersyndicale, avec des syndicats réformistes peut-être plus enclins à sortir du mouvement social et à reprendre le dialogue avec le gouvernement, fût-ce après une période de "décence".



"J'ai toujours dit qu'on ne voudra pas finir à 200.000 personnes dans les rues alors qu'on a fait une mobilisation historique mais aussi ultra digne", avait affirmé jeudi Laurent Berger, au départ de la manifestation parisienne.



L'occasion pour lui de rendre de nouveau hommage à l'intersyndicale, à "cette capacité malgré nos divergences à faire un mouvement social qui va marquer l'histoire sociale de ce pays". L'intersyndicale a prévu de se réunir lundi soir au siège de FO.