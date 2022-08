"Kohlantess" à la prison de Fresnes: la polémique enfle

Une vidéo publiée sur Youtube montre des équipes de détenus de la prison de Fresnes, de surveillants et des habitants de la commune s'affronter lors d'une course de karting au sein même de la prison. Mais ce type d'événement a-t-il sa place dans un centre pénitentiaire? Depuis ce week-end, la polémique prend de l'ampleur.

Eric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, a annoncé l'ouverture d'une enquête administrative ce week-end après l'organisation à la prison de Fresnes, en région Parisienne, d'une série d'épreuves sportives inspirées du jeu télé "Koh Lanta", renommées "Kohlantess". Cet événement a eu lieu le 27 juillet, mais la polémique n'a été déclenchée que vendredi dernier.

Karting, piscine, tir à la corde… Des activités peu ordinaires en prison. Mohamed Nasri a participé à l'organisation des épreuves de "Kohlantess". Pour lui, rien de négatif dans cet événement.

“Les gens étaient à fond dedans. On n’a vu que des sourires sur le visage de tout le monde. L’idée, c’était aussi de rassembler. L’idée, c’est de faire de la prévention, pas de la provocation. On le voit même à travers les messages qu’on a véhiculés à la fin qui sont des messages de prévention, où on dit qu’il ne faut pas aller en prison”, explique-t-il.