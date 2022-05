Le fils du chef Yannick Alléno tué par un chauffard: ce que l'on sait du suspect

Alors qu'il prenait la fuite, sans véhicule de police à sa poursuite, un chauffard a percuté un VTC et un scooter tous deux arrêtés à un feu rouge à Paris, à l'angle de la place de la Résistance et de l'avenue Bosquet, tout près du pont de l'Alma. Le conducteur du scooter, Antoine Alléno, fils du chef étoilé Yannick Alléno, est mort sur le coup.

Antoine Alléno, 24 ans, fils du chef multi-étoilé Yannick Alléno, est mort dimanche soir après avoir été percuté avenue Bousquet dans le 7e arrondissement de Paris par un fuyard à bord d'un véhicule volé peu auparavant.



Le suspect est un jeune homme de 25 ans entrepreneur dans le bâtiment et originaire du Val-d'Oise. Au moment du drame il était en état d'ivresse et fiché J, c'est à dire recherché par la police pour purger une peine de 3 mois de prison. C'est un individu également connu pour plusieurs vols de véhicules, un vol en bande organisée et une affaire d'escroquerie.

Vol d'une grosse voiture par la ruse

Dimanche soir, le jeune homme fournit un faux ticket de parking au voiturier d'un restaurant. Il récupère alors les clés d'une grosse berline, une Audi RS6, et prend la fuite à vive allure, sans véhicule de police à sa poursuite.

Très vite, il percute un VTC et un scooter, arrêtés à un feu rouge. Le conducteur du scooter, Antoine Alléno 24 ans, fils du chef étoilé Yannick Alléno, est tué sur le coup. Souffrant de multiples contusions, la passagère du scooter et le conducteur du VTC sont eux transportés à l'hôpital sans pronostic vital engagé. Le suspect lui, prend la fuite à pied. Il est rapidement interpellé par un policier témoin de la scène et hors-service ce soir-là. Il a été placé en garde à vue.