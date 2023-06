Mutilation d'un chien dans l'Eure: l'animal dans un état stable, un appel à témoin lancé

Un chien de type rottweiller a été retrouvé vendredi matin près de Fontaine l'Abbé dans l'Eure. L'animal était mutilé avec notamment des traces de brûlures et une lame de 7 cm plantée entre les yeux. Une enquête a été ouverte et l'animal pris en charge par un vétérinaire.

Une enquête ouverte après la découverte d'un chien mutilé vendredi matin dans l'Eure. Ce rottweiler, qui s'était échappé la veille au soir, a été découvert à Fontaine-l'Abbé. Une plainte a été déposée par les propriétaires.

C'est un passant qui a retrouvé Tyron. Le rottweiller d'un an et demi était dans "un état effroyable", "une lame de 7 centimètres entre les deux yeux et des brûlures vives", a indiqué Rémi Coutin, le procureur de la République d'Evreux. Emmené en urgence à la clinique vétérinaire, le médecin estime que Tyron aurait été attaché à une voiture et traîné sur la route.

Le chien dans un état stable

Le parquet a ouvert une enquête pour "actes de cruauté sur animal domestique". Les propriétaires ont porté plainte, soutenus par la fondation Brigitte Bardot, décidant de se porter partie civile.

“Ça va particulièrement loin dans la barbarie. C’est pour ça qu’une enquête doit absolument démontrer pourquoi on en est arrivé à tant de violences, à tant de cruauté envers cet animal”, indique Christophe Marie le porte-parole de la fondation.

Sur le même sujet Eure: une enquête ouverte après la découverte d’un chien torturé, une lame plantée dans le crâne

Selon le vétérinaire, Tyron se trouve désormais dans un état stable. La fondation Brigitte Bardot a lancé un appel à témoin pour retrouver les responsables. Ils risquent jusqu'à trois ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende.