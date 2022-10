Un octogénaire récidiviste se déguise en facteur pour détrousser des femmes encore plus âgées

À Nîmes, un homme de 83 ans, multi-condamné, a été arrêté pour avoir détroussé plusieurs femmes nonagénaires en se déguisant en facteur.

Cet octogénaire faisait tout pour mettre en confiance ses victimes. À Nîmes, un homme de 83 ans se déguisait en facteur pour détrousser des femmes encore plus âgées que lui. Avec un sens du détail très poussé, il est allé jusqu’à confectionner lui-même une tenue d’employé de La Poste.

300 euros soutirés à des femmes de 90 ans

Ainsi accoutré, il abordait des vieilles dames de 90 ans et leur expliquait qu’il y avait un problème avec leur carte bancaire et qu’un collègue à lui passerait un peu plus tard pour la changer mais qu’en attendant, il leur conseillait de mettre la carte avec le code dans une enveloppe. Par un tour de passe-passe, il échangeait l’enveloppe avec une autre.

C’est au moment d’utiliser les cartes qu’il a été repéré. Filmé par la caméra d’un distributeur au moment où il retirait 300 euros. Au moins quatre femmes, toutes nonagénaires, ont été victimes de cet homme.

Surtout, le suspect est loin d’être inconnu de la justice. Il a déjà été condamné douze fois pour des faits similaires. Le parquet de Nîmes a décidé de le renvoyer en comparution immédiate lundi prochain. En attendant, le magistrat a demandé à ce que cet escroc multirécidiviste soit incarcéré en attendant son procès.