Douze heures d'échanges entre Emmanuel Macron et les chefs d'oppositions, mais peu d'avancées

Le président de la République, Emmanuel Macron, recevait les principaux chefs d'opposition ce mercredi soir à Saint-Denis. Une rencontre inédite et à huis clos qui a duré près de 12 heures. Et si les annonces ne se comptent pas par dizaines, certains ont salué la franchise des débats.

Douze heures. C’est le temps qu’aura duré la rencontre en Emmanuel Macron et les chefs d’oppositions organisée ce mercredi à Saint-Denis. Le rendez-vous, à huis clos, s’est achevé sur les coups de 3h du matin jeudi. Et à la sortie, les annonces tonitruantes sont inexistantes.

En effet, aucun référendum n’est prévu. Emmanuel Macron ne s'est pas engagé sur une question qu'il pourrait poser aux Français ni sur l'immigration comme réclamé par la droite et l'extrême droite, ni sur la réforme des retraites comme le veut la gauche. Seul le principe de l'organisation d'une "conférence sociale" portant "sur les carrières et les branches situées sous le salaire minimum" a été acté.

En revanche, les participants ont pu tour à tour longuement s'exprimer, ce que reconnaît Jordan Bardella, le patron du RN.

“Le débat était franc. Quand vous êtes à huis clos, que les caméras ne sont pas là, vous avez un langage qui est un peu plus familier, un peu plus franc. Maintenant, pour être honnête, il n’y a pas de conclusion pour l’instant. J’ai cru comprendre de sa part qu’il voulait revenir vers la représentation nationale. J’espère qu’il a pu prendre conscience d’un certain nombre de choses”, appuie-t-il.