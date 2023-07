Alexis Corbière veut "dialoguer" avec le président du Crif après les propos de Jean-Luc Mélenchon

Le député de La France insoumise Alexis Corbière a souhaité mercredi, sur RMC et BFMTV, "rencontrer" le président du conseil représentatif des institutions juives de France, Yonathan Arfi, après la vive polémique qui a éclaté dimanche entre ce dernier et Jean-Luc Mélenchon.

"Parlons-nous". Après la polémique entre le président du conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) et Jean-Luc Mélenchon, le député La France insoumise Alexis Corbière a proposé mercredi, dans le Face à Face de Neila Latrous sur RMC et BFMTV, de rencontrer Yonathan Arfi.

"Je suis un homme de dialogue et on me dit que M. Arfi aussi peut être un homme de dialogue, parlons-nous", a déclaré le député de Seine-Saint-Denis.