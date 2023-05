En attendant 2027, Laurent Wauquiez se fait discret et multiplie les déplacements sur le terrain

Laurent Wauquiez est devenu un homme discret. S'il a accordé une interview fleuve au Point la semaine dernière, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes travaille plutôt dans l'ombre avec en ligne de mire, la présidentielle en 2027.

À peine sorti de son silence médiatique avec une interview fleuve au Point mercredi dernier, Laurent Wauquiez se met à nouveau en retrait. Il va passer la journée à Lille, dans une agence d'assurance, en "immersion". La semaine prochaine, il se rendra en Normandie.

Depuis quelques mois, le patron de la région Auvergne-Rhône-Alpes multiplie ce type de visites, sans caméra, à chaque fois dans un lieu différent: un supermarché, un Ehpad... Le but, accumuler les retours de terrain pour peaufiner son programme. Laurent Wauquiez ne s'en cache pas: ce qu'il vise, c'est la présidentielle dans quatre ans.

Et il cherche à cultiver la rareté de ses prises de position pour que chaque intervention devienne un petit événement à droite. Et cette stratégie de diète médiatique, elle risque de durer, au moins jusqu'en 2024 et les élections européennes, selon un proche de Laurent Wauquiez.

Une stratégie riquée?

Problème, cet éloignement volontaire a passablement agacé le patron du parti Eric Ciotti, pas vraiment soutenu en pleine réforme des retraites. Un cadre du parti résume: "Laurent Wauquiez s'est bien rendu compte qu'il devait montrer un peu plus de détermination". Cette longue interview au Point est perçue dans son camp comme un "petit caillou" semé par Laurent Wauquiez, pour montrer qu'il veut toujours être le champion de la droite en 2027.

Avant cela, les Républicains espèrent renforcer le parti et surtout renouveler leurs idées. Et ça commence par les états généraux de la droite le mois prochain, organisés par Éric Ciotti. L'entourage de Laurent Wauquiez nous assure qu'il va y participer. Certains députés mettent en avant des thématiques à développer, comme la politique familiale et surtout l'environnement... Mais là encore, Laurent Wauquiez fait tout pour ne pas être trop impliqué. Un député de sa région assume: "Il ne veut pas se mettre dans le bourbier de la gestion du parti".

Éviter le bourbier, au risque de ne pas embarquer sa famille politique avec lui. Un sénateur enrage. "Il aurait pu reconstruire notre famille politique de l'intérieur, mais il ne veut pas s'exposer... Ça peut se retourner contre lui", estime-t-il.