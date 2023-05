Fraude sociale: à peine le plan de lutte dévoilé, le gouvernement se divise déjà

Le ministère de l'Intérieur a réagi rapidement au plan de lutte contre la fraude sociale dévoilé par Gabriel Attal, ministre des Comptes publics.

La lutte contre les fraudes se poursuit. Trois semaines après un premier plan centré sur la lutte contre la fraude fiscale, le gouvernement s'attaque dorénavant à la fraude sociale.

Gabriel Attal, invité de RMC ce mardi 30 mai, a dévoilé les grandes lignes de ce plan dans les colonnes du Parisien tard lundi soir. L'objectif est de doubler le redressement d'ici la fin du quinquennat, avec l'un des principaux volet du plan concernant la lutte contre les fraudes aux prestations de santé. Une des mesures marquante serait une fusion à venir de la carte d'identité et de la carte Vitale.

Mais à peine le plan dévoilé, le gouvernement se divise déjà. Très rapidement après la publication de l'interview de Gabriel Attal lundi soir, le ministère de l'Intérieur a réagit et affirme découvrir certaines mesures. Surtout, il s'oppose vivement au projet de fusion entre carte vitale et carte d'identité. D'abord, cette fusion est "manifestement techniquement impossible à mettre en oeuvre", d'après un cadre du ministère de l'Intérieur.

Des critiques assez rares au sein d'une même équipe gouvernementale

Autre argument avancé par Beauvau, la Cnil (commission informatique et libertés) est opposée à une telle fusion.

Un cadre du ministère enfonce le clou : "Attention à ne pas enfreindre la protection des données et les libertés individuelles et à faire des effets d'annonce".

Une critique assez rare au sein d'une même équipe gouvernementale.

En toile de fond, un autre désaccord apparaît entre Bercy et le ministère de l'Intérieur : Gérald Darmanin privilégie une carte vitale biométrique trop coûteuse selon Gabriel Attal et trop compliquée à mettre en place. Un proche ne pourrait plus récupérer des médicaments à votre place en pharmacie avec un tel système.

