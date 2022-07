JO 2024: "Gérald Darmanin est incapable d'assurer la sécurité", tacle Jordan Bardella

Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, juge Gérald Darmanin inapte à gérer la sécurité des Jeux olympiques 2024 à Paris, prenant pour preuve la gestion catastrophique de la finale de Ligue des champions au Stade de France en mai dernier.

À deux ans du début des Jeux olympiques de Paris 2024, le Rassemblement national s'inquiète déjà des conditions de sécurité autour de l'événement. Car pour le parti d'extrême droite, les autorités sont incapables d'assumer la sécurité nécessaire pour l'organisation de rencontres sportives.

"Je pense que Gérald Darmanin est incapable d'assurer la sécurité des Jeux olympiques", tacle ce mardi sur RMC et BFMTV Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, citant comme exemple "le fiasco" du Stade de France à l'occasion de la finale de la Ligue des champions.

"Dans l'affaire du Stade de France, la France a vu un ministre de l'Intérieur se délester de sa responsabilité alors qu'il y a eu là-bas de véritables razzias, des scènes de chaos. La France est incapable d'organiser le moindre événement sans qu'il se passe des agressions", estime-t-il.

"Quand le ministre de l'Intérieur met un mois à reconnaître sa responsabilité, c'est inquiétant"

"Quand le ministre de l'Intérieur met un mois à reconnaître sa responsabilité, qu'il passe un mois à accuser la billetterie de Liverpool, d'être responsable des attaques et des pillages organisés sur des supporters britanniques, je crois que c'est extrêmement inquiétant", ajoute l'eurodéputé.

Et si c'est la première fois que le Stade de France connaît de tels événements, Jordan Bardella craint que ceux-ci ne se renouvellent, en raison de la tenue de nombreuses compétitions olympiques en Seine-Saint-Denis, d'où il est lui-même originaire. "Quand je vois que de nombreuses infrastructures sont en Seine-Saint-Denis, je crains, comme beaucoup de Français, des incidents", assure-t-il.

Pour lutter contre la délinquance, la solution est toute trouvée. Il faut une justice plus sévère, plaide le président du Rassemblent national. "Si l'on n'a pas un tournant pénal, qu'on ne rend pas la justice beaucoup plus dissuasive avec des peines plus lourdes, si on ne contrôle pas l'immigration, je crains que ces événements ne se reproduisent", croit savoir Jordan Bardella.