Julien Bayou veut priver d’équipe de France les sportifs qui ne paient pas leurs impôts en France

Julien Bayou, député écologiste de Paris, propose sur RMC-BFMTV ce mardi que les sportifs de haut-niveau français qui ne paient pas leurs impôts en France ne puissent pas représenter le pays dans les compétitions internationales.

Les ultra-riches dans le viseur du gouvernement? Gabriel Attal, ministre chargé des Comptes publics, a esquissé lundi les premières lignes du plan de lutte contre la fraude fiscale du ministère de l'Economie. Avec notamment des cibles que de nombreux Français jugent souvent oubliées: les "ultra-riches" et les multinationales qui fraudent l'impôt. Le gouvernement va durcir les contrôles et les sanctions à leur égard tout en allégeant "la pression sur le petit contribuable". Un signal encourageant selon Julien Bayou, député écologiste de Paris.

"J'applaudis, c'est la base", se réjouit-il ce mardi matin sur RMC-BFMTV, réclamant que ces intentions soient confirmées dans les actes. "On paye des impôts car on a la certitude que chacun contribue à sa juste part. Là, on peut avoir le sentiment que les plus riches ne paient pas leur juste part, que les multinationales paient moins d'impôts que l'artisan d'à côté", développe-t-il.

Il rappelle également avoir été largement critiqué lorsqu'il parlait des "ultra-riches qui faisaient des vols capricieux en jet privé". "Et on va encore le voir au Festival de Cannes et au Grand Prix de Monaco: les ultra-riches qui ne paient pas leur part d'impôts et qui ultra-polluent la planète", tacle-t-il.

"Il n'y a à peu près que Karim Benzema qui paye ses impôts sur le droit à l'image en France"

Une "mesure toute simple" lui vient à l'esprit, en prenant exemple sur une rencontre de Coupe Davis de tennis entre la Suisse et la France. "On disait que les deux équipes jouaient à domicile car quasiment tous les joueurs de tennis de l'équipe de France étaient domiciliés en Suisse...", lance-t-il.

Sa solution: les déchoir de "la participation en équipe de France", propose-t-il, prenant exemple sur le cas de Karim Benzema, joueur du Real Madrid, mais qui payerait ses impôts en France.

"Je pense que ce serait une vraie vertu d'exemplarité", salue-t-il.

"Sur les grands joueurs de foot, il n'y a à peu près que Karim Benzema qui paye ses impôts sur le droit à l'image en France depuis toujours. Payer ses impôts, c'est prendre soin de la communauté. Finalement, c'est ça être patriote", conclut-il.