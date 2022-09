La députée RN Yaël Menache dénonce une violente agression à son domicile: "C’était ciblé"

Députée RN de la Somme, Yaël Menache dénonce une violente agression à son domicile. Elle était l'invitée d'"Apolline Matin" ce mercredi sur RMC et RMC Story.

Une violente agression, des menaces de mort. Et un motif politique. C’est ce que dénonce Yaël Menache, députée RN de la Somme. L’incident s’est produit samedi soir à son domicile. Elle s’est vu prescrire trois jours d’ITT. Son mari, lui, a eu cinq jours d’ITT.

"Nous étions dans notre jardin, tranquillement, avec mon époux, raconte Yaël Menache dans ‘Apolline Matin’ ce mercredi sur RMC et RMC Story. On entend des bruits très sourds, on se demande ce qu’il se passe. Ils étaient en train de taper dans le mur. Mon mari passe la tête par-dessus pour regarder ce qu’il se passe, parce qu’on avait l’impression qu’ils étaient en train de le casser (le mur). Ensuite, on est allé chez notre voisin pour lui dire d’arrêter. On s’entend bien avec lui, donc pas de souci. Et en fait, on allait rentrer chez nous quand le père et les deux autres fils sont sortis. Le père s’est jeté sur moi, en criant : ‘Je vais te défoncer la gueule, espèce de sale pute de députée RN de merde’. Après, ça s’est enchainé très rapidement. Les gendarmes sont arrivés assez vite. Ce qui a été le plus choquant pour moi, et là où j’ai le plus de mal à tourner la page, c’est lorsque l’un des fils a couru, malgré la présence des gendarmes, pour me dire : ‘Je vais chercher mon fusil chez moi et je vais te fumer sale pute de députée’. Là, vraiment, la violence, la haine sur le visage de cet homme, ça reste incompréhensible."

"Je trouve inacceptable qu’on essaye de mettre ça sur un conflit de voisinage"

Pour la membre du Rassemblement national, il n’y a aucun doute sur la motivation des agresseurs. "Je pense que c’est parce que je suis députée et notamment députée RN, explique Yaël Menache. Maintenant, l’élément déclencheur, c’est qu’ils étaient alcoolisés. Ils ont profité de cette situation pour s’attaquer à moi. Ça fait des années qu’ils vivent ici. Ça fait un an et demi que je vis dans cette rue, je m’entends bien avec tout le monde, je n’ai jamais eu de souci avec personne. Il n’y a aucune raison qu’ils s’en prennent à moi. Ils s’en prennent à la députée, très clairement. (…) Je n’ai jamais parlé politique avec eux. Mais je sais que c’était ciblé. Lors de la confrontation, l’un d’entre eux ne s’est pas gêné pour dire que je n’avais pas besoin d’être députée RN et que, grosso modo, ça ne serait pas arrivé."

Selon le Courrier Picard, les agresseurs ont été interpellés, placés en garde à vue, et ont reconnu les faits. Mais le parquet d’Amiens pourrait orienter l’affaire vers un conflit de voisinage, ce qui provoque la colère de Yaël Menache. "Je trouve ça inadmissible, inacceptable, assure la députée. Quand on s’en prend à un élu, on s’en prend à la République et à la démocratie. Je trouve inacceptable qu’on essaye de mettre ça sur un conflit de voisinage, alors même que nous n’avons jamais eu de conflit avec ces gens-là, qu’on ne les connait pas. On les a peut-être croisés dans la rue, mais sans prêter attention. On s’entend très bien avec notre voisin. Ça n’a pas de sens. Mon voisin, quand il est sorti de chez lui, s’est tout de suite confondu en excuses. Il était désolé, il ne savait plus où se mettre. Il a essayé de trouver des excuses à sa famille en disant qu’ils étaient alcoolisés. Mais ça ne change rien. Le fait est qu’ils m’ont agressée sans aucune raison."