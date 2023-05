Le RN "courroie de transmission" du discours de la Russie, conclut un rapport parlementaire

INFO RMC. Le rapport de la Commission d'enquête parlementaire sur les ingérences étrangères met en cause le Rassemblement national. Il l'accuse d'être une "courroie de transmission" du discours de la Russie. Ce rapport doit être voté jeudi.

Selon les informations du service politique de RMC, le rapport de la Commission d'enquête parlementaire sur les ingérences étrangères, qui doit être voté ce jeudi, met en cause le Rassemblement national, l'accusant d'être une "courroie de transmission" du discours de la Russie.

Il est notamment reproché aux élus du RN, d'avoir relayé, à propos de l'annexion russe en Crimée, l'idée d'un "référendum démocratique" en 2014, et d'une "Crimée russe". Auditionnée devant la commission le 24 mai dernier, Marine Le Pen a affirmé que "librement, les habitants de Crimée se sont exprimés par le vote pour être rattachés à la Russie".

Selon plusieurs membres de la Commission d'enquête, le rapport met en avant des liens troublants, des accointances entre le parti de Marine Le Pen et la Russie, et qualifie le RN de "vecteur" d'éléments de langage pro-russes.

Une Commission d'enquête lancée par le RN

Cette Commission d'enquête parlementaire "relative aux ingérences politiques, économiques et financières de puissances étrangères" avait été lancée en décembre dernier à l'initiative du groupe Rassemblement national à l'Assemblée, avec l'objectif d'être justement à l'offensive, et de se défendre face aux accusations de collusion entre le parti et Moscou.

Sauf qu'après cinq mois d'auditions menées par 29 députés, sous la présidence du député RN Jean-Philippe Tanguy, les conclusions rédigées par la rapporteure, la députée Renaissance Constance Le Grip, sont donc particulièrement à charge contre le parti.

Marine Le Pen avait été la dernière responsable politique entendue par cette commission, la semaine dernière. Elle avait notamment été interrogée sur le prêt russe contracté en 2014 par le Rassemblement national pour financer plusieurs campagnes électorales du parti.

Une conférence de presse organisée jeudi par le RN

"Effaré" par les conclusions, un membre RN de cette commission dénonce un rapport "hors sujet qui ne traite pas des ingérences, mais de la politique internationale du Rassemblement national".

Ce rapport doit être examiné et adopté par la Commission d'enquête ce jeudi matin.

L'après-midi même, le président de la Commission d'enquête Jean-Philippe Tanguy a prévu de riposter lors d'une conférence de presse.