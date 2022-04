Le témoignage d'André avant sa vive discussion avec Macron à Châtenois

"Je me sens floué. Je ne crois plus à ce qu’il raconte", soupire André, habitant de Scherwiller dans le Bas-Rhin. Quelques minutes plus tard, il allait avoir un vif échange avec le pprésident-candidat Emmanuel Macron. Il l'assure au micro de RMC, son vote ira à Marine Le Pen, après avoir glissé un bulletin Jean-Luc Mélenchon dans l'urne au premier tour le 10 avril.