Olivier Faure ne voit "aucune fatalité à ce que nous ayons Marine Le Pen au pouvoir"

Invité de RMC ce vendredi, le Premier secrétaire du PS estime que, contrairement à Gérald Darmanin, il ne faut pas agiter la peur de l'extrême droite à des fins électorales.

Gérald Darmanin pose ses pions en vue de 2027, et estime qu'une victoire de Marine Le Pen à la prochaine élection présidentielle est "probable". Interrogé sur cette possibilité, Olivier Faure refuse d'utiliser cette crainte à des fins électorales et refuse de croire à un duel Darmanin-Le Pen en 2027. Le Premier secrétaire du PS, invité de RMC ce vendredi matin, assure se préparer à un duel entre la gauche et la droite ou entre la gauche et l'extrême droite.

"Je ne vois aucune fatalité à ce que nous ayons Marine Le Pen au pouvoir. C'est une probabilité, une possibilité. Elle a été au deuxième tour à deux reprises. Ca ne justifie pas cet espèce de fatalisme et je vois bien que Gérald Darmanin cherche à imposer sa propre présence", explique-t-il.

L'invité du jour : Olivier Faure - 25/08 9:23

Si le ministre de l'Intérieur de tente de s'imposer en barrage au RN, Olivier Faure pointe de son côté le resposable de la montée de l'extrême droite: "Le gouvernement auquel appartient Gérald Darmanin".

"Quand il nous dit qu'il est pour les classes populaires et moyennes: de qui se moque-t-il? Il est dans un gouvernement qui a mis en place la réforme des retraites, et fait partie d'un gouvernement qui privilégie les hyper riches et va notamment doubler les franchises médicales à la rentrée."