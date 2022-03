RSA, retraites, droit d'asile... Le candidat Macron dévoile son programme de campagne

Le président de la République, candidat à sa réélection, a présenté devant la presse pendant près de quatre heures mercredi les grandes lignes de son programme.

Une France plus indépendante, plus protectrice, une France plus forte. Voilà l'ambition affichée par Emmanuel Macron. Le président-candidat a présenté jeudi son programme de campagne à l'occasion d'une conférence de presse de plus de 4 heures, aux Docks de Paris, à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis.

"Travailler plus" comme un slogan et des réformes: la retraite à 65 ans, le RSA, conditionné à 15 ou 20 heures d'activité par semaine. Mais toute ressemblance avec un programme de droite serait purement fortuite.

“La réforme des retraites n’est pas la même et la réforme du RSA n’est pas du tout la même. Je ne propose pas des travaux d’intérêts généraux pour les bénéficiaires du RSA, je ne considère pas qu’ils sont comme des prisonniers. J’ai compris que c’était ça la philosophie de certains, mais ce n’est pas la philosophie que je porte”, a-t-il souligné.

Beaucoup de ressemblances avec le programme de LR?

Aussi, au programme d'Emmanuel Macron, une refonte de l'asile et du droit de séjour “avec notamment la mise en place de procédures d’éloignement plus rapides et efficaces. Le refus d’asile, vaudra l’obligation de quitter le territoire français”, détaille le président.

Bref, des propositions qui font rougir Les Républicains qui l'accusent de copier Valérie Pécresse.

“Je m’en fiche royalement, totalement, présidentiellement. Pour ce qui est du reste, s’ils n’arrivent pas à se différencier à ce point du projet que je porte, qu’ont-ils été faire dans cette galère?”, demande-t-il.

Mais Emmanuel Macron ne se prive pas d'un clin d'œil ou plutôt d'une provocation. À la question, pourrait-il travailler avec Valérie Pécresse ? Réponse du président-candidat: "Je n'exclus rien".