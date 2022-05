Hauts-de-France: la région accorde une subvention à une association anti-éoliennes

La région Hauts-de-France a accordé, ce jeudi matin, une subvention à une association anti-éoliennes. Une décision qui fait bondir l'opposition écologiste.

Une subvention régionale pour une association anti-éoliennes. Les Hauts-de-France ont décidé d'accorder 170.000 euros sur les trois prochaines années à la "Fédération Stop Éoliennes Hauts-de-France", lors de la commission permanente réunie ce jeudi matin. Toute la majorité (LR-UDI-Modem) et le groupe RN ont voté pour. L'opposition de gauche (EELV, LFI, PS, PCF) a voté contre. Dans le détail, ce groupement d’associations aura 40.000 euros de subventions pour 2022, puis 60.000 euros pour 2023 et 70.000 pour 2024. La région, favorable à ces subventions, assume cette position.

"On ne veut laisser personne au dépourvu, explique Bénédicte Leclerc de Hauteclocque, à la tête de la "Fédération Stop Eoliennes". On ne veut pas que des citoyens qui ont des nuisances ne puissent pas aller contester pour des raisons d’argent. L’éolien, ce n’est pas écologique du tout. La région, comme nous, a des yeux et voit. Et il se trouve qu’on a le même bon sens. On se rend compte que trop, c’est trop, que c’est saturé et qu’il y a un tas de mécontentement qui remonte aux oreilles de la région."

"Irréel" pour l'opposition écologiste

Mais ces subventions font bondir l'opposition écologiste à la région. Les élus EELV accusent Xavier Bertrand d'utiliser de l'argent public pour lutter contre la transition écologique. "Monsieur Bertrand fait de la politique nationale avec l’argent des contribuables de notre région, estime Thomas Hutin, conseiller régional écologiste. Il y a des orientations de la France en terme de changement climatique, des engagements internationaux, des lois françaises… On est sur quelque chose d’irréel, qui n’a jamais été vu. C’est quelque chose qu’il faut combattre."