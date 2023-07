Incendies: faut-il imposer la présence d’un extincteur dans chaque voiture?

Face au risque d’incendie l’été, le syndicat des forestiers et sylviculteurs privés préconise de rendre obligatoire la présence d’un extincteur dans chaque voiture.

Des messages de prévention, des accès aux massifs forestiers interdits… et bientôt des extincteurs dans toutes les voitures? C’est la proposition de Fransylva, le syndicat des forestiers et sylviculteurs privés, pour combattre plus rapidement les petits départs de feu. "Cela doit être faisable, puisque c’est le cas en Allemagne, en Belgique, et dans d’autres pays d’Europe, explique le président du syndicat, Antoine d'Amécourt, dans ‘Apolline Matin’ ce mardi sur RMC et RMC Story. On a environ 37 millions de véhicules en France. A La-Teste-de-Buch l’année dernière, c’est un petit camion d’un camping qui a pris feu. Il n’y avait pas d’extincteur dans le petit camion. Peut-être que s’il y en avait eu un, on aurait évité quelques milliers d’hectares de forêt incendiés."

Selon lui, le coût reste modéré et l’utilisation est simple. "Un extincteur de voiture, c’est 30 à 40 euros, assure-t-il. Ce n’est pas énorme, c’est gros comme une bouteille d’eau. On saura l’utiliser, bien sûr. Ce n’est pas très compliqué. Il y a une goupille et après, on appuie sur la manette." Et l’efficacité sera précieuse, en attendant l’arrivée des pompiers sur les lieux. "Cela n’empêchera pas le départ de feu, mais cela permet peut-être de l’éteindre si on a l’extincteur sous la main, indique Antoine d'Amécourt. Si on n’arrive pas à l’éteindre, on va le calmer. On sait que les pompiers, quand on les appelle, il y a minimum un quart d’heure avant qu’ils arrivent. S’il y a du vent et que c’est très sec, le feu va très vite."

Utilise à la maison, aussi

Surtout, si toutes les voitures sont équipées, ce sont plusieurs extincteurs qui pourraient être dégainés rapidement par des automobilistes au bord des routes. "Par exemple, s’il y a un mégot qui a été jeté par la fenêtre sur de l’herbe sèche, il y a deux ou trois voitures qui vont s’arrêter et vont vider leurs extincteurs sur ce feu. Et on a toutes les chances que le feu s’arrête", souligne le président de Fransylva. Au-delà des débuts d’incendie en forêt, l’extincteur pourrait aussi être utile au quotidien. "Il y a aussi d’autres départs de feu, comme avec les barbecues, rappelle Antoine d'Amécourt. Dans les maisons, il n’y a pas d’obligation d’avoir un extincteur. S’il y en a un dans la voiture, les gens courront le chercher."