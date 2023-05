Italie: l'Etna crache des cendres, l'aéroport de Catane fermé

À la suite d'une nouvelle éruption de l'Etna, le plus haut volcan actif d'Europe situé en Italie, des cendres et de la fumée sont retombées sur l'aéroport de Catane, forçant les autorités à le fermer.

Impossible de prendre l'avion à l'aéroport de Catane, en Sicile, ce dimanche après-midi. En effet, il a été fermé à la suite d'une nouvelle éruption de l'Etna, l'un des volcans les plus actifs au monde.

"En raison de l'activité éruptive de l'Etna et des quantités abondantes de cendres volcaniques qui sont retombées sur l'aéroport, les opérations aériennes sont suspendues jusqu'à ce que les conditions de sécurité soient rétablies", a indiqué l'aéroport de Catane dans un communiqué.

Des grondements forts étaient entendus dans la région depuis dimanche matin, a indiqué le quotidien Repubblica.

Le plus haut volcan actif d'Europe

De gros nuages autour du sommet du volcan rendent plus difficile la visibilité et cachent les rejets de cendres dans l'atmosphère, a déclaré l'Institut italien de géophysique et de vulcanologie (INGV).

Culminant à 3.324 mètres, l'Etna est le plus haut volcan actif d'Europe. Il est souvent entré en éruption au cours des 500.000 dernières années.

L'an dernier, environ 10 millions de passagers ont transité par l'aéroport international de Catane, qui dessert la partie orientale de la Sicile, l'une des destinations touristiques les plus populaires d'Italie.