Météo: pourquoi le ciel est-il orange?

Des poussières de sable arrivées du Sahara ont donné mardi une couleur orange au ciel. Ce phénomène impressionnant, appelé sirocco, pourrait durer plusieurs jours.

Un peu partout en France, particulièrement dans la partie sud, le ciel avait une couleur surprenante ce mardi matin: orange. Un signe de la fin du monde? Non, il s’agit en fait de poussières de sable du Sahara, poussées par un fort vent du sud, le sirocco.

"Quand une dépression atlantique plonge vers le sud et se positionne sur la péninsule ibérique, un fort vent de sud à sud-est peut se lever sur le Maghreb, soulevant alors d’importantes quantités de poussières de sable en provenance du Sahara. Si le vent est suffisamment persistant et fort entre ces secteurs et la France, ces poussières sont alors advectées directement vers nos régions", développe le site Météo-villes.com. Un tel phénomène avait déjà été observé en 2021.

Ce ciel orange surtout été observé dans l’ouest de la France, où une fine couche de sable orange s'est posée sur les voitures et les vitres. Ce sirocco pourrait durer plusieurs jours.

Cette poussière de sable affecte aussi la qualité de l'air. En Espagne, où la vague de sable est arrivée lundi, la qualité de l'air était qualifiée d'"extrêmement défavorable" notamment à Madrid et à Séville.