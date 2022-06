"La France va cramer": le présentateur météo Marc Hay explique son coup de gueule

Dans "Les Grandes Gueules" ce mercredi sur RMC et RMC Story, le journaliste et présentateur de la météo sur BFMTV Marc Hay a expliqué son coup de gueule sur la manière d’annoncer la vague de chaleur qui déferle sur la France cette semaine.

"La France va cramer". Journaliste et présentateur de la météo sur BFMTV, Marc Hay a décidé de changer de ton ce mardi soir au moment de commenter les températures annoncées cette semaine en France. Un coup de gueule qu’il a expliqué dans "Les Grandes Gueules" ce mercredi sur RMC et RMC Story.

"Depuis plusieurs années, on a tendance à présenter les choses de la même manière: la France va être touchée par une canicule, les températures seront 10-15 degrés au-dessus des valeurs de saison… Force est de constater que ça n’imprime plus dans les esprits. Lorsqu’il va faire 40-42°C à la mi-juin, des températures qu’il fait au plein cœur de l’été à Oman, aux Emirats arabes unis ou dans le Nevada… Clairement, personne ne veut ça pour les futures générations. Il faut prendre les bons mots. Allez passer 15 minutes vendredi place du Capitole, à Toulouse, vous allez cramer."

"La prise de conscience doit se faire" selon Marc Hay. "Les gens pensent que lorsqu’il fait 25° à Paris en été, il fait frais. Qu’est-ce qu’on veut ? Du 35-40° tous les jours ? La normale de saison, c’est 25-26° en été à Paris, rappelle-t-il. Je remontrais hier soir ce bulletin météo fictif qui présentait la météo à l’horizon de 2050. Mais c’est ce qu’on a déjà eu. Et on n’est pas en plein cœur de l’été, qui n’a pas encore commencé."

"Pour samedi, il y a des modèles qui s’affolent"

La température va continuer de monter dans les prochaines heures. Avec une forte inquiétude sur la journée de samedi. "On n’est pas encore dans le dur. Le dur, c’est à partir de demain avec 38-40°C dans le Sud-Ouest. Vendredi, 40° entre Nantes, Tours, le Poitou-Charentes, la Nouvelle-Aquitaine, l’Occitanie… Un bon nombre de villes devraient atteindre les 40°C. Et 40°C à Nantes en juin, c’est du jamais-vu. Pour samedi, il y a des modèles qui s’affolent, qui voient du 40-41-42° sur une partie immense du pays. Ça remonte jusqu’à l’intérieur de la Bretagne, ça se dirige vers l’Ile-de-France. On prend encore un peu de prudence et de recul parce que c’est encore un peu loin pour samedi. A partir de dimanche, ça baisse."