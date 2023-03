Météo: 11 départements placés en vigilance orange vendredi

Météo-France a placé en vigilance orange 11 départements pour la journée de vendredi.

Le temps vendredi sera perturbé et venteux sur la majeure partie du territoire, selon les prévisions de Météo-France.

Les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault, le Var, les Alpes-Maritimes, la Haute-Corse et la Corse-du-Sud sont passés en vigilance orange vents forts.

Quatre autres départements, le Finistère, les Côtes D'Armor, l'Ille-et-Vilaine et le Morbihan passent aussi en vigilance orange, pour vagues-submersion.

"En marge de la dépression Larisa qui va circuler sur la Manche, le vent va se renforcer sur une grande partie de la France ce vendredi, mais de manière toute particulière sur les départements méditerranéens précités", précise Météo-France.

Presque tout le pays en vigilance

Presque l'intégralité du reste du territoire métropolitain est en vigilance jaune, principalement pour le vent, sauf la Drôme, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône.

Côté ciel, à l'exception des rivages du Sud-Est, le temps sera perturbé avec des pluies ou des averses sur la plupart des régions. De bons cumuls de précipitations sont attendus entre le nord de la Nouvelle Aquitaine et le Massif central ainsi que sur le relief de l'Est et les Alpes.

Il neigera modérément à partir de 600 à 800 m sur les Vosges, autour de 1.000 m sur le Jura et le Massif central, entre 900 et 1.600 m du nord au sud sur les Alpes.