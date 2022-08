Météo: quel temps pour ce week-end?

Après une semaine marquée par les orages, le temps ne sera toujours pas au beau fixe ce week-end même si de nombreuses régions pourront tout de même profiter du soleil.

Après une vague d'instabilité qui a marqué le pays cette semaine, les averses orageuses se poursuivent ce vendredi sur la Corse, mais perdent toutefois en intensité. Des précipitations localement orageuses s'attardent également entre la Franche-Comté et Rhône-Alpes. Elles finissent par donner d'importants cumuls d'eau près du Jura et sur les Pré-Alpes jusqu'au Vercors.

Sur le reste du pourtour méditerranéen, le soleil est de retour mais au prix d'une tramontane et d'un mistral de 60 à 80 km/h en rafales. Seul le relief des Alpes du sud est exposé à quelques averses l'après-midi.

Jusqu'à 32°C dans le Sud ce vendredi

Du Sud-Ouest à l'Auvergne Rhône-Alpes et de la Bourgogne Franche-Comté à la Lorraine et l'Alsace, des éclaircies percent l'après-midi, les averses régressent vers les massifs de l'est et faiblissent.

Sur le nord-ouest de l'hexagone, les nuages s'imposent, les précipitations s'enfoncent dans les terres bretonnes et normandes, sur l'Île-de-France et au nord de la Seine, tout en prenant un caractère d'averses, un coup de tonnerre est possible. Elles cèdent la place à de belles éclaircies sur les régions côtières. L'après-midi, il fera entre 24 et 27 degrés en général, 21 à 24 degrés de la Bretagne au Nord Pas-de-calais, 28 à localement 32 sur le Sud-est.

Samedi, le temps devient très nuageux sur le nord-ouest, calme et plutôt ensoleillé ailleurs

Progressivement, le ciel se voile puis se couvrira du nord-ouest à la Normandie, au Centre et au Poitou-Charentes. Le temps devient très faiblement pluvieux en Bretagne. Sur le reste du pays, une fois levées les grisailles matinales sur les plaines du sud-ouest, on profite d'un ciel bien ensoleillé ou légèrement voilé.

Sur le même sujet Moins d'agents, orage imprévisible: pourquoi Météo France a tardé à placer la Corse en alerte orange

Des averses localement orageuses se développent l'après-midi sur le relief des Pyrénées, des Alpes du sud et de la Corse. Mistral et tramontane ne dépassent plus 50/60 km/h en rafales dans le sud-est. Le matin, il fera souvent plus frais sur une large moitié nord entre 9 et 14 degrés. En journée, prévoyez 21 à 25 de la Bretagne aux Hauts de France, 29 à 34 dans le sud-est, 25 à 28 partout ailleurs.