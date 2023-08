Orages : 3 départements en vigilance orange à partir de dimanche 20 heures

Les Alpes-Maritimes et la Corse ont été placés en vigilance orange pour orages violents par Météo-France.

La vague d'orages n'est pas totalement terminée. Météo-France a placé trois départements du quart sud-est de la France en vigilance orange pour des orages violents. Il s'agit du département des Alpes-Maritimes et de la Corse. La vigilance démarera dimanche à 20h jusqu'à lundi 15h.

"Une perturbation pluvio-orageuse active s'étend des Pyrénées aux Alpes et affecte également les régions méditerranéennes. Des orages localement forts circulent entre la Catalogne et la Provence. Les orages les plus violents pourront se produire en mer mais le risque semble suffisamment marqué sur les Alpes Maritimes et la Corse pour justifier une vigilance orange" explique Météo-France.

Les conseils de Météo-France en cas d'orage:

- Je m'éloigne des arbres et des cours d'eau

- Je m'abrite dans un bâtiment en dur

- Je me tiens informé et j'évite de me déplacer

- Je protège les biens exposés au vent ou qui peuvent être inondés

- J'évite d'utiliser mon téléphone et les appareils électriques