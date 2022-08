Orages et inondations: 3 départements en alerte orange, une rafale à 224 km/h en Corse

Météo France a placé ce jeudi matin les deux départements Corses et les Pyrénées-Atlantiques en vigilance orange pour pluie et inondations.

La vague d'instabilité continue de toucher la France cette semaine. Ce jeudi, 3 départements sont placés en vigilance orange par Météo France. Au Sud-Ouest les Pyrénées-Atlantiques ont un risque d'inondation fort avec de fortes pluies qui devraient toucher le secteur.

Et les deux départements corses sont également concernés par cette vigilance orange, avec des orages violents en direction de l'île de beauté. Il y a également un vent très fort avec une rafale exceptionnelle 224 km/h mesurée à la station de Marignana sur une partie exposée de la côte ouest corse, et même 131 km/h à Ajaccio.

Les orages seront plus diffus ce jeudi mais ils peuvent encore donner de fortes pluies. Les averses circulent surtout au large en Méditerranée mais on aura quand-même un bel arrosage en Corse en fin de matinée.

L'après-midi sera encore assez électrique près des reliefs de l'Est, notamment en Auvergne et en Provence mais ces orages seront plus mobiles que mercredi. D'autres orages vont longer les Pyrénées, sinon c'est une journée d'accalmie malgré de timides éclaircies, plus généreuses cet après-midi des bords de Manche au bassin parisien et du Limousin, jusqu'au Midi-Toulousain.