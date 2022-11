Polynésie française: 5 personnes disparues après des fortes pluies

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé ce lundi que des "moyens importants" sont déployés sur les îles de la Société en polynésie française pour retrouver 5 personnes disparues.

Cinq personnes sont portées disparues après de fortes pluies qui ont frappé l'archipel de la Société en Polynésie française, a annoncé lundi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

"Fortes pluies sur l'archipel de la Société. Cinq personnes sont portées disparues à cette heure. Des moyens importants sont déployés sur place", a indiqué Gérald Darmanin sur Twitter.

Météo France Polynésie indique que plusieurs archipels sont encore concernés par une vigilance jaune pour des fortes pluies et un vent violent. Les îles de la Société, qui regroupent les îles du Vent, à l'est, et les îles Sous-le-Vent à l'ouest, avaient été placées dimanche après-midi en vigilance jaune "fortes pluies".

