Trois départements placés en vigilance orange par Météo-France

Météo-France a placé le Finistère, les Côtes-d'Armor et le Nord en vigilance orange pour vents violents, crues ou pluie-innondation.

Météo-France a placé trois départements en vigilance orange pour la journée du 31 décembre 2022. Les deux départements bretons du Finistère et des Côtes-d'Armor sont placés en vigilance pour vents violents. La pointe finistérienne est aussi concernée par une vigilance orange pour crues et vents violents. Le département du Nord a aussi été placé en vigilance orange pour crues, alors que le cours de la Liane, situé dans le Boulonnais, est particulièrement scruté.

Des vents à plus de 100 km/h

De fortes pluies et vents violents sont attendues sur l'extrême ouest de l'Hexagone et des crues importantes sur les cours d'eau de la Laïta et de l'Odet. Météo-France indique que depuis le début de l'épisode orageux, 40,9 mm d'eau étaient tombés à 5 heures du matin, à Brest, 66,4 mm sur la commune de Coray et des pointes à 106 km/h ont été remarquées sur le Finistère.