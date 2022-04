"On ne va pas laisser notre père mourir", le combat d'Ilan contre des médecins

"Les médecins nous disent que tout ce qui justifiait l'arrêt des soins n'est plus valable, que son état de santé général s'améliore", dénonce Ilan Seknagi au micro de RMC. Son père, Jean-Claude, était en réanimation et plongé dans un coma artificiel. Les médecins avaient décidé d'arrêter les soins et la nutrition. Le tribunal administratif de Montreuil a ordonné ce lundi le maintien en vie du père d'Ilan.