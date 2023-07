Drancy: l’enfer des habitants continue, l’entreprise de BTP fait toujours autant de nuisances

Des habitants de Drancy (Seine-Saint-Denis) se plaignent des nuisances provoquées par une entreprise de BTP à côté de chez eux.

A Drancy, en Seine-Saint-Denis, des habitants vivent un enfer à cause d’une entreprise qui s’est installée l’année dernière à une trentaine de mètres de leurs maisons. Une société de terrassement, qui casse du béton toute la journée. En janvier, "RMC s’engage pour vous" avait rencontré les riverains qui réclament le départ de l’entreprise. Aujourd’hui, leur quotidien est toujours aussi insupportable selon Roland, leur porte-parole: "On a d’abord des poussières microscopiques en grande quantité. Ensuite, des bruits énormes, de chocs extrêmement importants et constants. Normalement, c’est autorisé de 7h à 20h. En fait, en ce moment, c’est 5h30 et ça finit quelquefois à 21h".

Avec d’autres riverains, il a mesuré le bruit: 85 décibels. C’est 15 de plus que la limite légale. Et ça présente des risques pour l’audition sur le long terme. C’est comme si vous aviez une tondeuse à gazon en permanence dans les oreilles. Pourtant, en janvier, "RMC s’engage pour vous" avait obtenu des engagements de la mairie, qui avait assuré être du côté des habitants. Elle nous avait annoncé qu’elle allait faire des relevés pour mesurer les nuisances. Depuis, la préfecture de Seine-Saint-Denis a demandé la même chose.

De nombreuses familles prêtes à porter plainte

Des études ont bien eu lieu… mais elles n’ont rien donné. Selon les riverains, comme par hasard, à ces moments-là, la société ne faisait pas tourner toutes ses machines et les camions roulaient tout doucement. Roland en attend plus des pouvoirs publics: "On n’a pas vu d’action, ni de la préfecture, ni de la mairie. La mairie a le pouvoir et le devoir de faire agir la police pour délocaliser. Mais c’est aussi la préfecture si la mairie ne fait rien. Si rien ne change, à la fin de l’année, on agira au tribunal administratif". Une soixantaine de familles seraient prêtes à porter plainte.

Est-ce qu’une solution va enfin être trouvée pour ces riverains? La mairie explique à RMC que les mesures de bruit n’ont pas révélé un niveau supérieur à la normale. Selon la municipalité, elle n’a donc pas les pouvoirs d’agir contre l’entreprise et tout serait dans les mains de la préfecture. Contactée par RMC, la préfecture a demandé à l’exploitant d’en faire plus pour le nettoyage des poussières et de refaire des analyses de bruit. Rien de plus car, selon la préfecture, c’est maintenant la mairie qui doit agir. Bref, tout le monde se renvoie la balle….

La solution pourrait venir directement de l’entreprise, elle-même. Elle annonce à RMC avoir signé une promesse de vente pour un autre terrain, dans une autre ville. La société pourrait donc bientôt déménager, le bruit et la poussière avec.