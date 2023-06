Emmanuel Macron veut instaurer le collège de 8h à 18h dans les quartiers d'éducation prioritaire

Le président de la République a annoncé que les collèges seront ouverts de 8h à 18h dans les quartiers d'éducation prioritaire.

Emmanuel Macron a annoncé lundi, lors d'un échange avece plus de 300 Marseillais, que les collèges allaient être progressivement ouverts de 8h à 18h et la maternelle accessible dès l'âge de deux ans dans les quartiers d'éducation prioritaire, à commencer par Marseille, pour lutter contre "l'inégalité scolaire".

Cette initiative aura ensuite vocation à être généralisée à tous les quartiers dits sensibles en France, a-t-il dit. Les plages horaires iront de 9h à 18h "minimum", a précisé l'Elysée, ajoutant que tous les collèges en Réseaux d'éducation prioritaires (Rep) et Rep+ seraient concernés.

L'accueil en milieu scolaire dès deux ans

"L'inégalité scolaire se crée dans ces temps où l'enfant a été renvoyé chez lui", a souligné le président. "Au collège, la bataille est de pas (laisser) décrocher les jeunes en sixième", a-t-il insisté.

"Dans les quartiers sensibles, on va développer l'accueil en milieu scolaire dès deux ans pour ceux qui le souhaitent", a ajouté Emmanuel Macron. Cette mesure sera étendue aux 300 quartiers les plus sensibles de France à l'horizon 2027, a précisé la présidence.

Emmanuel Macron a aussi évoqué l'idée d'avoir "moins d'élèves par classe en moyenne section en maternelle" dans ces quartiers-là.

Une amélioration de Parcoursup

Concernant les terminales au lycée, le chef de l'État a aussi annoncé que des mesures allaient être prises dès la rentrée pour éviter que l'année scolaire ne tourne court trop vite, répondant ainsi aux critiques de nombreux professeurs. "Qu'il y ait plus de contrôle continu est plutôt une bonne chose, que l'année scolaire se finisse si tôt sur certaines épreuves est plutôt un problème", a-t-il concédé.

"J'ai demandé des aménagements pour qu'à partir de la rentrée prochaine le nouveau bac corresponde plus à nos besoins", a-t-il ajouté.

Concernant Parcoursup, il a aussi promis d'améliorer "l'humanité du système" et de faire en sorte que "parents d'élèves et jeunes aient beaucoup plus de retours sur leurs dossiers", notamment quand il s'agit de refus.