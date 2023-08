Journées trop chargées, durée des vacances d'été... faut-il modifier le rythme scolaire en France ?

Le président de la République, Emmanuel Macron, a relancé le débat sur les rythmes scolaires et la durée des vacances d'été. L'équipe de la Matinale week-end démèle le vrai du faux sur cette question.

C'est le débat de la semaine, relancé par Emmanuel Macron en personne: Les enfants ont-ils trop de vacances et leurs journées sont-elles trop chargées. Dans une interview au journal Le Point, le président de la République se dit favorable à un raccourcissement des grandes vacances et évoque la possibilité d’une rentrée scolaire dès le 20 août, au moins pour tous les élèves en difficultés, afin de gommer les inégalités et permettre à ceux qui en ont le plus besoin de se remettre dans le bain, faire un peu de rattrapage et de révisions.

Début juin, le chef de l’Etat avait déjà demandé à son gouvernement de plancher sur le sujet lors d’un déplacement à Marseille. Le président de la République affirme que les petits français ont trop de vacances et reprennent l'école trop tardivement. Comparativement à nos voisins européens, la France n'est pas la dernière à reprendre le chemin de l'école, la rentrée pouvant s'étaler jusqu'à mi-septembre dans certains pays.

Moins de vacances d'été, plus de vacances en général

Si on regarde uniquement les vacances estivales, celles des petits Français ne sont pas les plus longues : huit semaines en juillet et en août en France, contre neuf à douze semaines en moyenne au niveau européen. On monte même à 14 semaines en Italie, au Portugal, en Lettonie ou en Grèce.

En revanche, si on se concentre sur le nombre de jours de vacances sur toute l’année, les petits Français font partie des plus chanceux avec 121 jours dans l’année. Le record est détenu par Malte, avec 135 jours de congés. Par contre, au Danemark, en Norvège ou au Pays Bas, il y a moins de 90 jours de vacances par an.

L’autre grande différence, c’est le rythme scolaire à l’école et aux collèges, très souvent critiqué en France. Si la France a le plus de vacances en dehors de l’été, c'est aussi le pays avec le plus d’heures à l’école: 8.100 heures d’instruction dans la scolarité d’un Français. C’est plus que la moyenne de l’OCDE qui se s'élève à 7.500 heures. Les journées sont très longues, très denses: plus l’année avance, plus les enfants sont fatigués avec ce rythme. Plusieurs syndicats et spécialistes de l’éducation appellent d’ailleurs à repenser les rythmes scolaires de nos enfants.

L'inquiétude des professionnels du tourisme

Mais l’idée de raccourcir les vacances d’été ne plait pas à tout le monde. L'idée ne fait pas l'unanimité chez les parents. Elle ne fait pas l'unanimité chez les professionnels du tourisme, non plus. Ils sont très inquiets à l’idée de perdre deux semaines de travail :

"En réduisant la durée des vacances d'été, on réduit de 25% ce qui représente 2/3 de notre activité. Ça aura une conséquence sur le coût des séjours, car il faudra qu'on rattrape cette perte", explique Nicolas Dayot, président de la fédération nationale de l'hôtellerie de plein air, dans la Matinale Week-End de RMC

Face à cette idée, et "si vraiment le raccourcissement des vacances d'été était nécessaire pour des raisons éducatives", Nicolas Dayot propose de reposer la question du zonage des vacances d'été, avec des vacances différenciées selon la zone A, B ou C: "Cela allongerait la saison touristique pour réduire le prix des séjours et permettrait de rallonger la période d'école."