"Important d'amener de la vie": comment l'implantation d'un bar a boosté les résidents d'un Ehpad

Depuis fin mars, l'Ehpad Georges Dumont d'Abbeville (Somme) a installé un bar dans son hall d'accueil pour résidents et visiteurs. Une nouveauté qui fait la joie des résidents et apporte de la vie dans l'établissement.

Un petit coin de paradis dans une maison de retraite. Depuis le 28 mars dernier, les 300 résidents de l'Ehpad Georges Dumont à Abbeville (Somme) et leurs proches peuvent déguster un cocktail, une bière, prendre un café, sans sortir de l'établissement.

Le dispositif, qui existait déjà dans des structures de psychiatrie, a été importé en gériatrie pour recréer du lien et de la convivialité entre les résidents. Cette idée a été lancée en 2016 par Laurent Douchin, cadre de santé en psychiatrie au centre hospitalier d’Abbeville dont dépend l’Ehpad.

Sept ans après, grâce au soutien du Centre national de solidarité pour l’autonomie et de l’Union européenne qui ont investi 110.000 euros dans le projet, le bar a officiellement ouvert.

"On est heureux. On vient tous les jours-là. Depuis que le bar est là, on voit beaucoup de monde. Ça permet de voir les copains", avoue, heureux, Guillaume, qui vit dans cet Ehpad.