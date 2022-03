Jeux olympiques: RMC, radio officielle de Paris 2024

ÉVÉNEMENT RMC. Après Pékin 2022, RMC devient radio officielle des Jeux Olympiques de Paris 2024.

20 ans après les Jeux Olympiques d’Athènes, RMC est heureuse de continuer à mettre son expertise au service du plus grand événement sportif mondial. Une occasion unique pour les auditeurs de vibrer, rêver et ressentir toutes les émotions de cet événement qui aura lieu ici, en France. Ces droits acquis via Discovery permettront à RMC de proposer toutes les épreuves à travers une couverture médiatique exceptionnelle.

Karim Nedjari, directeur général de RMC et RMC Sport :

"Les Jeux Olympiques, c’est nous. N’y voyez rien d’arrogant ou de provoquant. Bien au

contraire, RMC se dédie au sport et à ses valeurs humaines, chaque jour de 15 heures à minuit. 365 jours par an. C’est notre passion, notre vocation, notre mission. Les Jeux Olympiques, c’est l’apogée, l’acmé, le point culminant de RMC. Depuis 2004 à Athènes,

RMC est la radio officielle des JO. Tous les quatre ans, cette union se renforce grâce aux exploits de nos champions, sans qui rien n’existerait. Depuis 18 ans, RMC est heureuse de perpétuer cette tradition de mythifier le plus grand événement sportif mondial. Les prochains JO auront lieu ici, en France, et RMC sera plus que jamais au cœur de l’événement. Un engagement : RMC vous fera vivre, au quotidien, les Jeux Olympiques pendant deux ans. N’attendons plus pour ouvrir les Jeux. L’époque en a tant besoin."