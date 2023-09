Restos du Coeur: la famille de Bernard Arnault annonce une aide de 10 millions d'euros

La famille de Bernard Arnault, propriétaire du numéro un mondial du luxe LVMH, a annoncé lundi verser une aide de 10 millions d'euros aux Restos du Coeur contraints de réduire cet hiver son nombre de bénéficiaire malgré le contexte de l'inflation.

Les Restos du coeur ont appelé à l'aide ce week-end. Pour la première fois en mauvaise posture économique, l'association a annoncé réduire le nombre de bénéficiaires et donc en refuser, sans doute près de 150 000. Il manque 35 millions d'euros pour boucler l'année à l'équilibre. Le président de l'association a même annoncé craindre de devoir mettre la clé sous la porte d'ici trois ans, alors que le coût de la vie

Dans ce contexte l'Etat a annoncé une aide de 15 millions d'euros, et la famille de Bernard Arnault, une des plus grandes fortunes mondiales et patron du groupe de luxe LVMH, a de son côté annoncé une aide de 10 millions d'euros ce lundi après-midi.

"Cette contribution d'urgence répond à l'appel lancé par l'association, qui demeure à la recherche de fonds complémentaires pour finaliser son budget annuel", précise le communiqué de la famille relayé par l'AFP.

"Par ce don solidaire, la famille Arnault souhaite contribuer activement à aider une magnifique association d'intérêt général qui oeuvre pour les plus fragiles, sans discontinuer depuis près de 40 ans", est-il ajouté.

En raison de difficultés financières, les Restos du Coeur vont être contraints de réduire cet hiver le nombre de bénéficiaires et lancent un appel à l'aide auquel ont répondu dès dimanche soir des entreprises et le gouvernement, qui leur a promis un soutien immédiat.

Les Restos du Coeur dans le rouge à cause de l'inflation

Les Restos du Coeur, qui assurent 35% de l'aide alimentaire en France, se retrouvent dans le rouge en raison de la "hausse très importante" du nombre de personnes qui demandent de l'aide et d'une "augmentation de ses coûts de fonctionnement", due à l'inflation, a expliqué dimanche Patrice Douret, président de la célèbre association caritative créée en 1985 par Coluche.

La ministre des Solidarités Aurore Bergé a promis dimanche une aide supplémentaire de l'État de 15 millions d'euros. Elle a en outre annoncé que 6 millions d'euros seraient par ailleurs dédiés à des associations venant en aide aux tout petits.

Bernard Arnault (avec sa famille) est l'un des hommes les plus riches du monde. Il se dispute régulièrement la place de première fortune mondiale avec Elon Musk, selon le classement du magazine Forbes. Antoine Arnault, fils ainé de Bernard Arnault, se rendra mardi dans les locaux des Restos du Coeur pour concrétiser ce geste solidaire, en présence d'Aurore Bergé, Ministre des Solidarités et des Familles, selon le communiqué.