Covid: la quatrième dose divise autorités et scientifiques

La quatrième dose de vaccin contre le Covid est pour l'instant réservée aux plus de 80 ans et aux immunodéprimés. Les scientifiques sont divisés sur un éventuel élargissement, alors que les contaminations explosent.

Au sein de la communauté scientifique, le débat fait rage. Faut-il généraliser la quatrième dose de vaccin contre Covid-19 à l'ensemble de la population, alors que les nouvelles contaminations quotidiennes repartent dangereusement à la hausse en France? La question divise parmi les spécialistes.

Pour le moment, les seuls éligibles à une 4e dose de vaccin contre le Covid-19, ce sont les plus de 80 ans, conformément à ce qu'a annoncé le gouvernement il y a dix jours. Cela représente 4 millions de personnes, pour qui cette seconde dose de rappel, ouverte aux immunodéprimés également, est recommandée mais n'a rien d'obligatoire.

11% de plus de 80 ans toujours pas vaccinés

Face au rebond de l'épidémie, la Haute autorité de Santé a émis de nouvelles recommandations vendredi dernier. La HAS s'est dite favorable à une quatrième dose pour les plus de 65 ans. Un avis conditionné: seules les personnes les plus à risques et volontaires se la verraient proposer. Le gouvernement n'a pour l'heure pas donné suite à cet avis.

Mais pour l'épidémiologiste Catherine Hill, avec cette 4e dose, le gouvernement se trompe de cible. "Les gens qui ont déjà eu trois doses, il y a moins d'urgence à leur donner une quatrième dose, qu'il y en aurait à aller vers des gens pas du tout vaccinés. Au sein de la population de 80 ans et plus, il y a encore plus de 11% de non-vaccinés, pour qui une première dose est bien plus indispensable", assure-t-elle.

D'après le ministère de la Santé, les personnes non-vaccinées représentent 80% des admissions en soins critiques. Et dans le même temps, en une semaine, le nombre de contaminations a augmenté de 36%.