"Il a mangé des Kinder il y a une semaine": l’inquiétude du père d’un enfant malade

Dans "Estelle Midi" ce mardi sur RMC et RMC Story, le père d’un enfant de trois ans et demi qui souffre d’une grosse gastro a témoigné de son inquiétude. Son fils a mangé des Kinder, retirés du marché en raison d’un risque de salmonellose, il y a quelques jours.

Un rappel massif de Kinder. La marque Ferrero fait retirer des rayons des tonnes de chocolats (*) après une épidémie de salmonellose dans plusieurs pays européens. En France, 21 cas ont été recensés, dont 15 sont liés à une consommation d’un produit Kinder fabriqué dans une usine belge. Huit personnes ont été hospitalisées, avant de pouvoir rentrer à leurs domiciles. Il s’agit principalement d’enfants, avec un âge médian de 4 ans. Les autorités sanitaires demandent aux Français détenant ces produits de ne pas les consommer et de les jeter immédiatement. Et de consulter un médecin en cas de symptômes (troubles gastro-intestinaux, fièvre) dans les 48 heures après en avoir mangé.

Dans "Estelle Midi", ce mardi sur RMC et RMC Story, le père d’un enfant de trois ans et demi, qui a des symptômes gastro-intestinaux et de la fièvre, a fait part de son inquiétude après avoir appris la procédure de retrait-rappel. "Il a mangé des Kinder il y a une semaine, dix jours, à peu près, a expliqué Jean-François, qui habite dans les Landes. J’ai vérifié le lot. C’est exactement le Kinder Mix, Panier 150g, date de péremption fin août 2022."

"Il hurlait, c’était atroce"

"Dans la nuit de vendredi à samedi, il hurlait, raconte ce papa. C’est un enfant qui était prématuré, qui s’est fait opérer à l’âge de deux jours. Donc il est très endurci. Quand on l’entend hurler, il y a vraiment un problème. On est parti tout de suite aux urgences parce que ses symptômes étaient peut-être à risque, à cause de sa pathologie à la naissance, une malformation au niveau de l’intestin et du pancréas. Le médecin des urgences a diagnostiqué une gastro. Il avait énormément de fièvre, des vomissements, et mal au ventre. On est reparti. Le dimanche, rebelote. Il hurlait, c’était atroce. On rappelle le Samu, on nous envoie chez le médecin de garde. Il dit que ça ressemble à la gastro effectivement, mais en plus il a eu d’autres symptômes."

La famille est désormais dans l’attente des résultats des tests effectués pour savoir s’il s’agit de la salmonellose. "Il est à la maison. On a fait un prélèvement de selles et on attend les résultats. Il est abattu, très fatigué. Il a de la fièvre, il n’est pas bien. On veut faire plaisir avec des petits bonbons comme ça, mais en fait… C’est vrai que je suis sous le choc parce que c’est mon gamin de trois ans et demi, parce que ça peut être très, très grave. C’est peut-être toujours la gastro, on ne sait pas encore."