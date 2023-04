"Je veux mourir dignement": Roland, atteint de la maladie de Charcot, va aller en Belgique pour mourir

Roland est atteint de la maladie de Charcot. Il a témoigné de sa souffrance, ce dimanche sur RMC, est explique qu'il veut aller mourir "dignement" en Belgique, alors que le suicide assisté et l'euthanasie sont interdites en France.

Alors que la convention citoyenne sur la fin de vie doit donner sa délibération ce dimanche, c'est un témoignage fort que Roland, auditeur de RMC, a souhaité donner dans la Matinale Week-End de RMC. Atteint de la Sclérose latérale amyotrophique (SLA), plus connue sous le nom de maladie de Charcot, il raconte une descente aux enfers. "Je suis tombé malade, il y a un an. On m'a détecté cette maladie en août 2022."

"Il ne me reste que quelques mois. Je suis en train de régresser. J'ai vieilli de 20 ans en quelques mois."

Une maladie incurable

La SLA est une maladie dégénérative grave qui se caractérise par une perte progressive du fonctionnement de muscles ou organes, une paralysie petit à petit jusqu'au décès, souvent lorsque la maladie atteint les muscles respiratoires. Entre le diagnostic et la mort, il y a entre trois et cinq ans. Si plusieurs pistes sont évoquées, aucun traitement existe aujourd'hui. Une issue fatale et inéluctable.

"Mon diaphragme ne fonctionne presque plus. Je peine à respirer. J'ai un assistant, la nuit, pour renouveler l'air. Je n'ai plus de forces. Mes muscles, tout est atrophié. Bientôt, je vais être en fauteuil", s'alarme-t-il.

Roland aurait "voulu mourir dignement (en France)." Celui qui dit ne pas vouloir "finir dans un lit en soin palliatif" ne peut pas bénéficier d'une suicide assisté ou d'une euthanasie en France. Pour ce faire, il veut aller en Belgique. "Je vais faire la recherche bientôt. J'ai toujours ma tête et jusqu'au bout j'aurais toute ma tête", assure-t-il.