Microalgues sur la côte basque: l'Anses alerte sur les intoxications

L'Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) a publié un ensemble de recommandations face à la prolifération de microalgues toxiques sur la côte basque.

Depuis 2021, 900 intoxications à cause des microalgues Ostreopsis ont été recensées sur la côte basque. Elles causent des "symptômes de type grippal, des irritations cutanées et des troubles gastriques" pendant quelques jours, explique l'Anses, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Pour prévenir les intoxications et protéger les personnes les plus exposées, l'Anses a publié un ensemble de mesures et de recommandations. À savoir que la principale voie d'exposition est l'inhalation. En effet, si les microalgues sont présentes en nombre, "il suffit d’être à quelques mètres de la mer pour être intoxiqué".

Ces microalgues prolifèrent particulièrement l'été, quand l'eau de la mer atteint plus de 20 degrés. La seule manière de distinguer leur présence est la sensation d'un goût métallique dans la bouche, même sans en avoir ingéré.

Signaler les symptômes

Les professionnels les plus touchés sont ceux qui travaillent à proximité des plages, c'est le cas des maîtres-nageurs ou des restaurateurs, entre autres. De fait, pour ces personnes, l'Anses les encourage à "signaler les symptômes auprès de la médecine du travail".

Elle recommande également le port "d’équipements de protection pour les personnes en charge des prélèvements d’eau, notamment des masques et des gants".

Pour les autorités locales, l'Agence préconise de mettre en place des mesures allan de l'information du public à la fermeture des plages, en fonction de l'importance de la concentration de microalgues.

Enfin, les experts invitent, par précaution, les consommateurs à ne "pas prélever de coquillages ni d'autres produits de la mer en cas de prolifération d’Ostreopsis". En effet, des intoxications à travers les aliments ont été recensés hors d'Europe, même si lien n'est pas établi avec certitude.