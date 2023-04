"Ça a été la catastrophe": handicapé, il a retrouvé son fauteuil cassé après un voyage en avion

A 12 ans, Lenny est atteint de la myopathie de Duchenne, une maladie qui l'empêche de se déplacer sans son fauteuil électrique. Mais après un vol en avion, il a eu la mauvaise surprise de découvrir son fauteuil cassé. Depuis, la compagnie Lufthansa a tardé à le rembourser.

Lenny a 12 ans. Ce collégien est atteint de la myopathie de Duchenne, une maladie rare qui attaque ses muscles. Il ne se déplace pas sans son fauteuil roulant électrique.

En février dernier, Stéphanie, sa maman, lui offre un voyage de rêve: direction Dubaï. Une parenthèse enchantée pour cette mère solo et son fils. Jusqu’à leur retour chez eux, à Toulouse, au moment de récupérer le fauteuil à la sortie de l’avion: "Je pense qu'ils ont essayé de le plier alors que c'est un fauteuil qui ne se plie pas", raconte Stéphanie sur RMC.

"Ils ont arraché l'accoudoir, vrillé le cadre, voilé la roue et complètement cassé le poussoir. Quand on est en vacances, ça nous permet de nous évader, d'oublier la maladie et là, ça a été la catastrophe. J'en ai pleuré, j'en ai été malade", ajoute Stéphanie.

"Je suis vraiment perturbé parce que c'est un quotidien et une habitude d'avoir un certain fauteuil. Je ne peux pas me déplacer, c'est très compliqué", explique Lenny.

Lufthansa finit par payer un nouveau fauteuil

Depuis le 1er mars, Lenny n’est donc plus libre de ses mouvements. Il est dans un fauteuil de secours qui n’est pas électrique et l'empêche donc de se déplacer seul.

Et surtout, Stéphanie n'arrive pas à se faire indemniser par la compagnie aérienne Lufthansa. Ce n'est pourtant pas une petite compagnie. C'est même la première compagnie aérienne européenne en nombre de passagers transportés.

A son arrivée à Toulouse-Blagnac le 1er mars dernier, Stéphanie a bien signalé que le fauteuil de son fils était cassé, un rapport d’incident a même été établi mais depuis, plus rien. Et ça fait plus d’un mois qu’elle est baladée de service en service.

Quand embarquer en avion avec un fauteuil devient un calvaire

Contactée par RMC Lufthansa a finalement reconnu son erreur. Elle évoque un cafouillage en interne. La demande de réparation aurait été envoyée au service qui répare les valises. La bonne nouvelle, c’est que Lenny va recevoir un fauteuil roulant électrique flambant neuf, d’une valeur de 6.000€.

Stéphanie, sa maman, est rassurée. Mais elle souhaite alerter, plus généralement, sur les problèmes que rencontrent les personnes en situation de handicap dans les transports. En avion notamment, l'embarquement se fait souvent au dernier moment, et lorsque le vol est complet, faute de place en soute, les fauteuils sont souvent malmenés.