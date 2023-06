Commande XXL d'IndiGo à Airbus: faut-il vraiment s'en féliciter?

Airbus a annoncé ce lundi une commande record de 500 avions par la compagnie indienne IndiGo. C’est le plus important contrat de l’histoire de l’aviation civile.

Le contrat de tous les records: 500 appareils d’un coup commandés à un seul constructeur, cela n’était jamais arrivé. A l’origine de cette commande pour Airbus, une compagnie assez jeune, IndiGo, fondée par deux Indiens qui ont fait leurs débuts dans des compagnies occidentales. Ils ont mis en place en Inde "l’ultra low cost". IndiGo ne propose qu’une seule classe, il est impossible de réserver une place précise. Avec des rotations les plus rapides possibles, les avions ne doivent rester au sol qu’une demi-heure avant de redécoller. Et dernier secret, la compagnie n’exploite qu’un seul appareil depuis sa création, et c’est l’airbus A320.

IndiGo s’est lancé avec six avions en 2006, elle en a acheté sept de plus en 2007, et quatre ans après seulement, elle a changé d'échelle en commandant 180 A320. C'était à l’époque déjà le plus gros contrat de l’histoire, même si le record n’avait tenu que 24 heures. D’autres commandes ont suivi, 300 en 2019, 500 ce lundi. Si bien qu’aujourd’hui, la compagnie low cost attend la livraison de 1.330 Airbus A320.



Pour donner une idée de ce que cela représente: Air France, notre compagnie nationale, exploite en tout 213 avions.

Pourquoi l’Inde a-t-elle besoin de tant d'avions?

L’Inde vient de devenir le pays le plus peuplé du monde devant la Chine, avec 1.4 milliard d'habitants et avec une classe moyenne qui se développe. Ajoutez à cela un pays immense et des transports terrestres catastrophiques, les routes et les réseaux ferrés étant épouvantables... Reste donc l’avion. Le nombre de passagers va passer de 170 millions par an aujourd’hui à 600 millions dans 15 ans.

Ces dernières années, les aéroports ont poussé comme des champignons. Il y en avait 70 dans le pays, bientôt il y en aura 200. L’Inde va devoir former des dizaines de milliers de pilotes ou bien les recruter à l’etranger. Bref, l'Inde est un eldorado pour le transport aérien mais aussi un pays qui ne fabrique pas d’avions, contrairement à la Chine. D'où ces commandes records a l’etranger et à Airbus en particulier.

Où ces avions vont-ils être construits? En Allemagne, en France, aux Etats-Unis et en Chine. Ces dernières années, les A320 étaient assemblés à Hambourg, en Allemagne, alors que le site de Toulouse fabriquait les gros porteurs. Mais devant l’explosion des commandes, Toulouse a repris la fabrication des A320 et le constructeur franco-allemand a ouvert deux nouveaux sites de production en Chine et dans l'Alabama. Les commandes de lundi sont donc des emplois pour la France et pour Toulouse, et des emplois pour de nombreuses années puisque ces 500 avions seront livrés entre 2030 et 2035.

Une commande qui renforce Airbus dans sa guerre contre Boeing

Une compétition que les Européens dominent. En 2022, Airbus est resté leader mondial pour la quatrième année consécutive et cela devrait se poursuivre en 2023. L’Airbus A320 est l’avion le plus vendu de l’histoire de l’aviation devant le Boeing 737. Avec plus de 10.000 appareils livrés et 6.000 de plus commandés.

Un succès commercial qui ne se dément pas depuis son lancement. C’est le prince Charles et Lady Di qui avaient baptisé le premier appareil en cassant une bouteille de champagne à Toulouse en 1987.

Faut-il vraiment se féliciter de ce succès? Bonne question. C’est bon pour l'emploi, bon pour la balance commerciale française, mauvais pour la planète. Les avions commandés ce lundi seront livrés dans 7 à 12 ans, et ils sont prévus pour voler une quarantaine d’années. Ils devraient donc polluer jusqu’en 2070. C’est ce que les spécialistes appellent, les “émissions verrouillées”. Les émissions que l’on décide aujourd’hui et qui vont durer longtemps...