"On a l’impression de se faire avoir": un couple de Nice se heurte à un mur sur la subvention vélo

Guillaume et Julie tentent de récupérer une subvention vélo à Nice, mais se heurtent à des problèmes administratifs qui les frustrent. Les équipes de "RMC s'engage pour vous" se penchent sur la question.

On fait étape à Nice pour venir en aide aux auditeurs de RMC. Et ça grimpe pour arriver sur les hauteurs de la ville, où vivent Guillaume et Julie, un couple de trentenaires. Lui travaille chez un grand distributeur d’électricité, elle dans la communication. Ils ont une voiture mais pour leurs balades du week-end et les petites courses, c’est à vélo qu’ils se déplacent.

A Noël dernier, Guillaume offre à sa compagne un vélo électrique à 900€. C’est une somme, mais il sait déjà qu’il va pouvoir en récupérer 25% grâce à l’aide proposée par la métropole de Nice. Le couple dépose sa demande de subvention mais n’obtiendra une réponse qu’au bout de deux mois et demi. Demande refusée à cause d’une confusion entre la date d’achat et la date de la facture.

"On a l’impression qu’ils comptent sur la passivité des gens pour ne pas rembourser ce qu’ils doivent"

Guillaume et Julie renvoient donc une demande corrigée. Et là, on leur explique que leur dossier ne pourra pas aboutir car ils ont dépassé le délai des trois mois après achat pour le déposer.

“Faire de la pub, promouvoir les vélos électriques, c’est très bien. On a plein de pistes cyclables à Nice et c'est top. (...) Pour autant, on a l’impression de se faire avoir et qu’ils comptent sur la passivité des gens pour ne pas rembourser ce qu’ils doivent. Alors que nous, quand on doit payer les taxes, les impôts, ça doit être en temps et en heure. Cela me dérange qu'eux, ils aient un délai acceptable.”

La métropole a fixé un délai de trois mois alors qu’elle met deux mois et demi à répondre. On a posé la question directement à la métropole qui reconnaît que le dossier de Guillaume et Julie a été clôturé “sans tenir compte de l’historique des échanges”. Cette histoire de dates, donc. Il aurait tout simplement fallu modifier la demande en cours, plutôt que d’en faire une nouvelle.

Elle assure toutefois répondre aux 400 demandes mensuelles qu’elle reçoit dans un délai d’une à deux semaines. Ce qui n'a pas été le cas pour nos auditeurs. Mais la bonne nouvelle, c’est que, grâce à notre intervention, ils vont recevoir leur subvention: 225€ au total, pour un vélo qui en valait 900.

Vous êtes un particulier ou un commerçant, vous avez été victime des émeutes (voitures brûlées, commerces endommagés…) et les difficultés pour se faire indemniser commencent. Écrivez-nous à rmcpourvous@rmc.fr